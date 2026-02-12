Monedas cierran mixtas en contexto de estabilidad global del dólar

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 12 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tenían un desempeño dispar al cierre de las operaciones del jueves, en un contexto de estabilidad del dólar en los mercados internacionales por menos expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos vaya a bajar su tasa de interés de referencia tras los últimos datos de empleo en la primera economía del mundo.

* El miércoles se conoció que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4,3%.

* En tanto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el jueves que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo estatales descendieron 5.000, a una cifra desestacionalizada de 227.000, en la semana que finalizó el 7 de febrero. Economistas encuestados por Reuters estimaban 222.000 pedidos para la última semana.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, registró solo leves variaciones en la jornada, sin mostrar una tendencia definida.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,2099 unidades por dólar, con una baja de un 0,17% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,05%, a 71.568,94 unidades.

* El real brasileño se depreció un 0,23%, a 5,1993 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,94%, a 187.914,53 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista, subió un 0,5%, a 1.398 por dólar, luego de que el Senado aprobó el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei, aunque debió negociar una serie de cambios a la iniciativa original.

* En tanto, el índice bursátil Merval se desplomó con fuerza un 5,5%. "La caída fue encabezada por los principales ADR de bancos y energéticas, al ritmo que los operadores siguen volcados a dichos papeles para ajustar rápidamente sus posicionamientos", dijo el economista Gustavo Ber.

* El peso chileno cedió ganancias iniciales y cerró con una caída del 0,35%, a 857,20/857,50 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cayó un 2,17%, a 10.974,84 unidades.

* El peso colombiano cerró con marginal alza de un 0,03% a 3.663 unidades por dólar, en su segunda jornada de ganancias; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP caía un 2,41% a 2.318,64 puntos cerca del cierre.

* Los mercados colombianos centraban la atención en el anuncio del Gobierno, que decretó una nueva emergencia económica para conseguir unos 2.190 millones de dólares vía un impuesto extra a las grandes empresas para atender las necesidades en algunas zonas del país por una temporada de intensas lluvias que han causado inundaciones y miles de damnificados.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un tenue 0,03%, a 3,353/3,354 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un importante 2,22%, a 1.403,68 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)