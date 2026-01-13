Monedas cierran mixtas, en medio de alza del dólar tras dato inflación EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 13 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tuvieron un desempeño dispar el martes, en medio de un avance global del dólar tras un dato de inflación de Estados Unidos en línea con lo esperado que aleja la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed, en una jornada en la que el peso colombiano escaló más de un 2%.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en diciembre, al disiparse las distorsiones relacionadas con el cierre del Gobierno que habían reducido artificialmente la inflación en noviembre, lo que apoya las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas este mes.

* El Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0,3% el mes pasado, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo.

* En los 12 meses a diciembre, el IPC aumentó un 2,7%, lo mismo que en noviembre. Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el IPC subiera un 0,3%. La BLS estimó que el IPC había crecido un 0,2% de septiembre a noviembre.

* Sin embargo, los operadores subieron sus apuestas a que la Fed podría no esperar hasta que termine en mayo el mandato de Jerome Powell antes de volver a bajar las tasas, luego de que se informara que los precios al consumidor subyacentes subieron un poco menos de lo esperado el mes pasado.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de otras seis importantes monedas, subía poco más de un 0,2%.

* Las ganancias fueron lideradas por el peso colombiano, que subió un 2,38% a 3.629,90 unidades por dólar. En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP se valorizaba un 0,38% a 2.221,69 puntos, minutos antes del cierre.

* Colombia salió al mercado el martes con una oferta de bonos soberanos a tres, cinco y siete años para propósitos presupuestarios generales y que se espera que se coloquen en la misma jornada, publicó IFR, un servicio de información financiera de LSEG.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,8392 por dólar, con una ganancia de un 0,54% frente a las 17,9300 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes, mientras los inversionistas asimilaban el informe de inflación de Estados Unidos.

* En cambio, el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,58%, a 66.349,11 unidades, tras tocar en la víspera un máximo histórico de 67.000 puntos.

* El real brasileño se depreció un 0,07%, a 5,3759 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedió un 0,72%, a 161.972,71 puntos.

* Brasil tuvo un superávit comercial de US$ 2.900 millones con Irán el año pasado, según datos del Gobierno, lo que convierte al país en un posible candidato a nuevos aranceles estadounidenses.

* Donald Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán se enfrentará a una tasa arancelaria del 25% en todo el comercio con Estados Unidos.

* En Argentina, el peso en el segmento interbancario subió un 0,58%, a 1.460 unidades por dólar. En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires cayó un 1,32%.

* El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,8% en diciembre, con lo que finalizó el año con un alza del 31,5%, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que se ubicó por encima de lo previsto por el mercado.

* El peso chileno cerró estable en 885,10/885,40 por dólar y se mantuvo en máximos de dos años. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subió un 1,7% y alcanzó un máximo histórico de 11.254,68 unidades.

* La moneda peruana, el sol, finalizó estable a 3,359/3,360 unidades por dólar, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró US$ 436 millones en el mercado de contado a un tipo de cambio promedio de 3,3589 soles por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,28% a 1.281,61 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)