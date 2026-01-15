Monedas cierran mixtas en medio de avance global del dólar tras dato empleo en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 15 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar al cierre del jueves, en un contexto de un avance del dólar en los mercados globales, tras la divulgación de un reporte del empleo en Estados Unidos que mostró una sorpresiva baja en el número de personas que solicitaron apoyos por cesantía. * El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, pero es probable que ello no indique un cambio sustancial en el mercado laboral, que sigue en una situación de estancamiento.

* Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron en 9.000 a 198.000, según cifras ajustadas por estacionalidad, en la semana que finalizó el 10 de enero, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters habían previsto 215.000 solicitudes para la última semana. * El índice dólar, que compara al billete verde ante una cesta de seis importantes monedas, avanzaba un poco más del 0,2%. * El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,6491 por dólar, con un alza de un 0,76% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, tras revertir pérdidas de primera hora. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 1,27%, a 66.547,06 unidades. * El real brasileño se apreció un 0,61%, a 5,3684 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,33%, a 165.695,27 puntos.

* El peso argentino interbancario se revaluó un 0,8% a 1.442,5 unidades por dólar, tras un inicio en baja, y el BCRA compró del mercado 47 millones de dólares para sus reservas en medio de una profundización de su programa monetario iniciado este año.

* "Más allá de la baja del dólar en los últimos días y una banda que ajusta a una tasa que es más del doble que la anterior (2,5% vs 1%), el dólar sigue estando a solo 4% del límite superior", dijo el economista Christian Buteler.

* "Lo positivo, que a pesar de ese escenario el BCRA compra dólares", afirmó. * En la plaza bursátil, el índice accionario S&P Merval cayó un 0,79% en una plaza sin fuerzas y volátil de negocios. El referencial líder pierde un 4% en los primeros días del 2026. * El peso chileno perdió un 0,19%, a 882,50/882,80 por dólar presionado, además, por una baja en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió ganancias de primera hora y cerró con una caída del 1,17%, a 11.088,48 unidades. * El cobre retrocedió el jueves desde un máximo histórico debido a la fortaleza del dólar y a la disminución de las preocupaciones sobre la posible imposición de aranceles estadounidenses sobre el metal.

* El peso colombiano perdió un 0,18% a 3.688 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI Colcap subía un 0,91% a 2.282,20 puntos antes del cierre de operaciones de la jornada. * La moneda peruana, el sol, cerró estable a 3,360/3,361 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,89% a 1.307,26 puntos. * La economía de Perú creció un 1,53% interanual en noviembre, menor a las expectativas de analistas, en medio de un retroceso del sector minero y de hidrocarburos que registró una caída tras cinco meses de avances consecutivos, dijo el jueves el Gobierno.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)