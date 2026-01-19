Monedas cierran mixtas en medio de leve retroceso del dólar por amenaza de aranceles

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 19 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tuvieron un desempeño dispar el lunes, en medio de un ligero retroceso global del dólar debido a las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump, en una jornada de baja liquidez debido a un feriado que mantuvo cerrados los mercados estadounidenses.

* El dólar caía el lunes, mientras los inversores se refugiaban en activos seguros como el franco suizo, después de que las últimas amenazas arancelarias de Trump contra Europa por Groenlandia provocaron una amplia aversión al riesgo en los mercados.

* Trump dijo el fin de semana que impondrá un arancel adicional del 10% a partir del 1 de febrero a los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

* En respuesta, el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que la Unión Europea está en condiciones de reaccionar a los "irrazonables" aranceles de Estados Unidos.

* "No queremos esta escalada. No queremos una disputa comercial con Estados Unidos", dijo Merz. "Pero si nos enfrentamos a aranceles que consideramos irrazonables, entonces somos capaces de responder", señaló.

* El peso mexicano revirtió pérdidas de primera hora y cotizaba cerca del cierre en 17,5808 unidades por dólar, con un avance de un 0,18% y se encaminaba a su novena sesión consecutiva de ganancias.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,29% a 67.338,08 unidades.

* El real brasileño se apreció un 0,16% a 5,3647 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo se replegaba un 0,04% a 164.733,93 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario cayó un 0,56% a 1438 por dólar al cierre. Por su parte, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires cayó un 0,69%.

* "El Merval en dólares opera cerca del piso de su rango lateral reciente, pero sin catalizadores inmediatos que habiliten un cambio de régimen", estimó Delphos investment.

* El peso chileno bajó un 0,19%, a 888,50/888,80 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió un 0,12%, a 11.143,40 unidades.

* El peso colombiano cambió la tendencia inicial de la jornada y cerró con una valorización de 0,78% a 3656 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI Colcap ganaba un 1,23% a 2374,31 puntos antes del cierre de operaciones.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,03% a 3,357/3,358 unidades por dólar. Por otra parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró del mercado de contado 261 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3,357 soles por dólar.

* En tanto, el índice de la Bolsa de Lima avanzaba un 0,26% a 1318,96 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)