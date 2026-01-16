Monedas cierran mixtas en medio de menores expectativas de recorte de tasas en EEUU

Por Froilán Romero

SANTIAGO, 16 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tuvieron un desempeño dispar el viernes, en medio de expectativas de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios las tasas de interés este mes, tras los últimos datos económicos de Estados Unidos.

* Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron en 9.000, a una cifra desestacionalizada de 198.000 la semana pasada, por debajo de la previsión de 215.000 de los economistas.

* "Todo indica que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios durante gran parte del año, lo que debería fortalecer al dólar y poner freno al avance que han venido mostrando las monedas de la región en el último tiempo", dijo un operador de moneda extranjera.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis importantes monedas revirtió pérdidas iniciales y operaba estable.

* El peso mexicano cerró en 17,6465 por dólar, con una baja del 0,02%, tras una racha de siete jornadas de ganancias. En la semana acumuló un retorno del 1,5%, su mejor desempeño semanal desde septiembre.

* "En el entorno actual, técnicamente, la cotización tiene soportes en 17,61, 17,53 y 17,45 pesos por dólar. En este sentido, han aumentado las probabilidades de que, a mediados de año, el tipo de cambio pueda buscar niveles de diecisiete bajos", dijo un comentario de Actinver.

* "En la segunda parte del año, durante las negociaciones de renovación del T-MEC y ante declaraciones duras por parte de Estados Unidos, esperamos que la cotización regrese a niveles de 18,00 al cierre de año", agregó.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,54%, a 67.010,21 unidades.

* El real brasileño se depreció un 0,09%, a 5,3733 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajó un 0,55%, a 164.668,91 puntos.

* El índice de actividad económica IBC-Br de Brasil aumentó un 0,7% en noviembre respecto al mes anterior, informó el viernes el banco central, superando la expansión del 0,3% esperada por los economistas en una encuesta de Reuters.

* En Argentina, el peso en el segmento interbancario ganó un 0,87% a un cierre de 1.430 unidades por dólar y los negocios a futuro mostraron niveles de 1.860 unidades para la liquidación a un año de plazo.

* "La confirmación del sesgo contractivo terminó de convencer a los agentes económicos a desarmar tenencias en moneda extranjera", dijo Portfolio Personal Inversiones.

* En tanto, el índice bursátil Merval subió un 0,22% pero cerró la semana con una pérdida del 5,06%.

* El peso chileno retrocedió un 0,48%, a 886,80/887,10 unidades por dólar, presionado por una fuerte caída en los precios del cobre, la mayor exportación del país, pero acumuló un avance del 0,9% durante la semana.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 0,62%, a 11.157,65 unidades.

* Los precios del cobre alcanzaron el viernes su nivel más bajo en una semana debido a la recogida de beneficios tras un repunte liderado por los fondos especulativos, mientras que la demanda de compradores físicos en China fue moderada.

* El peso colombiano cambió la tendencia inicial de la jornada y cerró con una leve alza de 0,08% a 3.685 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP ganaba un 2,05% a 2.334,47 puntos antes del cierre de operaciones.

* "Si el entorno global se mantiene estable, el dólar podría buscar testear resistencias por encima de los 3.710, impulsado por la preocupación de los empresarios sobre el endeudamiento y la incertidumbre política", dijo en un comentario Felipe Mendoza, CEO de IMB capital Quants.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,06% a 3,358/3,359 unidades por dólar. Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que compró del mercado de contado US$195 millones a un tipo de cambio promedio de 3,3580 soles por dólar.

* El índice de la Bolsa de Lima avanzaba un 0,48% a 1.314,27 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)