Monedas cierran mixtas en medio de repunte global del dólar

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 24 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tuvieron un cierre dispar el martes, en un contexto de repunte del dólar en los mercados globales y en una jornada en que la atención de los mercados e inversores estuvo centrada en comentarios de algunos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,2%, recuperándose en parte de las pérdidas de la sesión anterior cuando la divisa se vio presionada tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles la tarde del viernes.

* Los inversionistas también estaban pendientes de la comparecencia del presidente Donald Trump ante el Congreso, en el tradicional discurso del Estado de la Unión, donde se espera que podría abordar temas comerciales y geopolíticos, dijeron analistas.

* El peso mexicano cotizaba en 17,1712 unidades, con una ganancia de un 0,51%, mientras los inversionistas digerían un reporte local de inflación.

* La inflación general de México avanzó en la primera quincena de febrero más lo previsto, aun cuando la subyacente disminuyó inesperadamente, alimentando la perspectiva de que el banco central podría volver a dejar sin cambios la tasa clave de interés en su próxima decisión de marzo.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,4764%, a 70.966,91 unidades.

* El real brasileño se apreció un 0,27%, a 5,1556 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzó un 1,42%, a 191.513,21 puntos.

* El déficit por cuenta corriente de Brasil comenzó el año con un nivel superior al previsto por los economistas, según datos del Banco Central publicados el martes, mientras que la inversión extranjera directa (IED) superó con creces las previsiones.

* La moneda mayorista argentina, que acumula un alza del 5% en 2026, cedió un 0,72%, a 1.380,5 pesos por cada dólar al cierre, de la mano de una permanente intervención del banco central (BCRA) que acumula compras por 2.557 millones de dólares en el primer bimestre del año.

* La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará -en conjunto con los instrumentos en pesos- la colocación de un bono en dólares por un monto de hasta 150 millones de dólares por subasta.

* Por su parte, la bolsa arrojó un andar alcista del 1,78% en su índice líder S&P Merval al cierre, por compras de oportunidad luego de las ventas forzadas ante la debilidad en los ADRs argentinos cotizados en Wall Street.

* Mientras, el peso chileno subió un 0,64%, a 861,30/861,60 por dólar, apoyado en un alza de los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 0,63%, a 10.991,76 unidades.

* Los precios del cobre subieron el martes a su nivel más alto en más de una semana, impulsados por el optimismo en China, el principal consumidor de metales, donde los mercados reabrieron tras varios días festivos.

* El peso colombiano cerró con caída de un 0,56%, a 3.704 unidades por dólar, tras una efímera recuperación en la sesión anterior; mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 3,68%, a 2.377,69 puntos cerca del fin de la jornada.

* "El dólar mantiene un tono ligeramente más firme, en la medida en que el mercado vuelve a ponderar el riesgo comercial y el mensaje de una Fed que no tiene prisa por recortar tasas, lo que limita la extensión de la corrección bajista observada al inicio de la semana", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* La moneda peruana, el sol, subió un 0,06%, a 3,3560/3,3580 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima ganaba un 0,83%, a 1.422,75 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Manuel Farías)