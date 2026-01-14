Monedas cierran mixtas en medio de retroceso global del dólar tras datos de EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 14 ene (Reuters): las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el miércoles, en medio de un ligero retroceso del US$ en los mercados globales tras nuevos datos de la economía estadounidense y preocupaciones por la autonomía de la Reserva Federal.

* Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en noviembre, gracias al repunte de las compras de vehículos de motor y al aumento del gasto de los hogares en otros sectores, lo que apunta a un sólido crecimiento económico en el cuarto trimestre.

* En tanto, el Departamento de Trabajo reportó que el índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,2% en noviembre, una cifra que estuvo en línea con lo esperado por el mercado de acuerdo a un sondeo entre analistas realizado por Reuters.

* Varios jefes de los bancos centrales de todo el mundo se alinearon el martes en apoyo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, emitiendo una declaración de solidaridad sin precedentes después de que el Gobierno de Donald Trump lo amenazó con una acusación penal, una medida que podría disminuir la confianza en activos estadounidenses como el US$.

* El US$ retrocedía alrededor de un 0,1% frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice US$.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,8080 unidades por US$, con una ganancia de un 0,09%. El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 1,63%, a 67.418,48 unidades tras tocar un récord histórico por encima de los 67.500 puntos.

* El real brasileño se depreció un 0,47%, a 5,4012 unidades por US$, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 1,76%, a 164.835,03 puntos.

* El peso argentino en el segmento interbancario finalizó con alza del 0,41% a 1.454 unidades por US$, un 6,17% por debajo del límite superior de la banda de flotación fijada en 1.543,71 pesos para la jornada.

* La entidad monetaria, dentro de una nueva fase del programa monetario para sumar reservas, compró del mercado 187 millones de US$, con lo que acumula adquisiciones en el mercado por 515 millones de US$ en los primeros días del 2026.

* En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires perdió un 2,83% a 3.037.273 unidades (1.950 medido en US$) en medio de una operatoria floja y en línea con la tendencia de los principales ADRs.

* "Desde que comenzó el año, el Merval oscila en torno a los 2.000 US$ medido en US$ y no logra encontrar un rumbo claro", dijo Portfolio Personal Inversiones.

* El peso chileno subió un 0,49%, a 880,80/881,10 por US$ y se mantuvo en máximos de dos años. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió un 0,31%, a 11.219,98 unidades tras cerrar el martes en máximos históricos.

* El peso colombiano perdió 1,41% a 3.681,15 unidades por US$, y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía 1,24% a 2.264,29 puntos antes del cierre de operaciones de la jornada.

* Colombia emitió el martes tres nuevos bonos globales con vencimiento en 2029, 2031 y 2033 por 4.950 millones de US$, en la emisión más grande en la historia del país, informó el Ministerio de Hacienda.

* La moneda peruana, el sol, se depreció apenas un 0,03% a 3,360/3,361 unidades por US$. Por su parte, la Bolsa de Lima subía un 1,07% a 1.295,32 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)