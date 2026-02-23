Monedas cierran mixtas en un clima de incertidumbre por los aranceles de EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 23 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina mostraban un desempeño dispar al cierre del lunes, bajo un clima de incertidumbre generado por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo que podría complicar un panorama ya inestable para los mercados de divisas.

* La Corte Suprema dictaminó el viernes que Trump se había excedido en su autoridad al imponer aranceles generalizados, lo que llevó al presidente a arremeter contra el tribunal y anunciar un gravamen general del 15% sobre las importaciones.

* Trump también insistió en que deben mantenerse los acuerdos de aranceles más altos con los socios comerciales.

* Los nuevos aranceles de Trump tendrán una vigencia de 150 días y no está claro si Estados Unidos debe reembolsar a los importadores los ya pagados. La Corte Suprema no se pronunció al respecto.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas se vio golpeado tras la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles y cedía un 0,1%.

* El peso mexicano lideraba las pérdidas entre sus pares de la región con una pérdida del 0,83%, a 17,2580 unidades, debido a la aversión al riesgo generada por una escalada de violencia en el país tras la muerte del poderoso capo de la droga, Nemesio Oseguera "El Mencho", en una operación militar.

* El peso mexicano es la divisa más depreciada hoy, debido a mayor aversión al riesgo sobre México ante los eventos de violencia que se registraron a partir del domingo en varias zonas del país", dijo Banco Base en un reporte.

* "La aversión al riesgo se debe a que persiste la incertidumbre sobre la duración e intensidad de estos eventos, lo que es negativo para el desarrollo con normalidad de la actividad económica en México".

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, perdía un 0,99%, a 70.730,26 unidades, también presionado por la escalada de violencia en el país.

* Mientras, la economía de México creció en el cuarto trimestre levemente por sobre lo que se había estimado preliminarmente, debido a una revisión favorable de las actividades primarias. El Producto Interno Bruto (PIB) avanzó un 0,9%, según cifras desestacionalizadas divulgadas el lunes por el instituto nacional de estadística, INEGI.

* En cambio, el real brasileño se apreció un 0,14%, a 5,1393 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,92%, a 188.776,32 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista se apreció un 0,44%, a 1.370,5 por dólar, manteniéndose en máximos de cuatro meses, en momentos en que el banco central (BCRA) sigue sumando compras de divisas para sus reservas, para lo que sumó 95 millones este lunes.

* "El dólar continúa con su tendencia a la baja (apreciación del peso), esta vez impulsado por la liquidación local de la provincia de Santa Fe, que finalmente ingresó los 800 millones de dólares que había obtenido por la colocación de un bono en diciembre", dijo Wise Capital.

* En tanto, el índice bursátil Merval cayó un 3,84% en el cierre provisorio, en un contexto global cauto hacia las inversiones de riesgo. El indicador bursátil había subido un 2% la semana pasada.

* El peso chileno cerró la sesión con una ligera baja del 0,06%, a 866,80/867,10 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 0,63%, a 10.923,25 unidades.

* El peso colombiano terminó con alza de un 0,92%, a 3.683,30 unidades por dólar, luego de tres sesiones de pérdidas, mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, subía un 1,38%, a 2.451,25 puntos cerca del cierre.

* La moneda peruana, el sol subió un 0,09%, a 3,3580/3,3600 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima subía un 0,62%, a 1.411,44 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías)