Monedas cierran mixtas tras datos del empleo en EEUU más débil de lo esperado

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 7 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tuvieron un desempeño el miércoles, en medio de un leve avance del dólar en los mercados globales, tras un dato del empleo en Estados Unidos más débil de lo esperado y crecientes expectativas de una nueva baja en las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Las nóminas privadas en Estados Unidos repuntaron menos de lo esperado en diciembre, mostró el informe nacional de empleo de ADP el miércoles.

* El empleo privado sumó 41.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras una baja revisada de 29.000 en noviembre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza de 47.000, tras la disminución previamente reportada de 32.000 en noviembre.

* Las cifras anteceden a un esperado informe el viernes de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola estadounidense, que podría ser clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis grandes monedas, subía un 0,1%.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,9666 unidades, con una ganancia de un 0,11% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,33%, a 64.813,27 puntos.

* En tanto, el real brasileño se depreció un 0,09%, a 5,3869 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,96%, a 162.097,14 puntos.

* En Argentina, en la plaza cambiaria mayorista, el peso subió un 0,17% a 1.465 unidades por dólar, un 4,79% por debajo del límite superior de la banda de flotación fijada en 1.535,13 pesos para el miércoles.

* En tanto, el índice bursátil Merval cayó un 3,16%, al tiempo que los bonos en la plaza extrabursátil local operaron con una tenue tendencia alcista.

* Operadores dicen que el Merval medido en dólares (1.970 puntos actuales) continúa lateralizando entre un piso de 1.900 y un techo de 2.100 puntos.

* El peso chileno cayó un 0,22%, a 895,80/896,10 por dólar, presionado por una fuerte baja en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió un 0,47%, a 10.876,80 unidades, tras cerrar el martes en su máximo histórico.

* Un sondeo entre operadores financieros realizado por el Banco Central indicó que el tipo de cambio se debería situar en 900 pesos por dólar dentro de siete días y en 890 pesos en 28 días hacia adelante.

* La misma muestra señaló que la entidad mantendría su tasa de política monetaria (TPM) en su actual 4,75% en su reunión de fines de enero.

* El peso colombiano perdió un 0,67% a 3.742 unidades por dólar y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP caía un 0,44% a 2.166,25 puntos antes del cierre de operaciones.

* La moneda peruana, el sol, cerró estable a 3,362/3,363 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,32% a 1.203,06 puntos.

* El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó la compra de 53 millones de dólares en el mercado de contado a un tipo de cambio promedio de 3,3620 soles por dólar. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)