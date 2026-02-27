Monedas cierran mixtas tras descontar pérdidas iniciales luego de datos de EE. UU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 27 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina anotaron un cierre dispar el viernes tras descontar pérdidas iniciales luego de un dato de inflación en Estados Unidos que superó las expectativas del mercado, en una jornada en que la moneda de Colombia lideró las ganancias de las divisas de la región tras la brusca caída que registró en la jornada previa.

* Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en enero, probablemente debido a que las empresas repercutieron el alza de los costos derivados de los aranceles a las importaciones, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

* El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0,5% el mes pasado, tras avanzar un 0,4% revisado a la baja en diciembre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

* Tras los datos, operadores mantuvieron sus apuestas a que la Reserva Federal estadounidense mantendría las tasas de interés en su actual nivel de un 3,50-3,75% los siguientes meses.

* Las ganancias las encabezó el peso colombiano, que terminó con alza de un 2,03% a 3.752,30 unidades por dólar, aunque en el mes acumuló una depreciación del 1,69%; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 0,76% a 2.266,62 puntos cerca del cierre. * El peso mexicano caía cerca del cierre un 0,11% a 17,2087 unidades, mientras los inversionistas asimilaban el informe de los precios al productor en Estados Unidos.

* México registró un déficit de 1.248 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada de enero, dijo el viernes el instituto de estadísticas. La balanza no ajustada por estacionalidad registró un déficit de 6.481 millones de dólares.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,25% a 71.557,94 puntos.

* El real brasileño revirtió pérdidas de primera hora y cerró con un alza del 0,09%, a 5,1344 unidades por dólar, acumulando un avance del 2,17% durante la semana, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 1,21%, a 188.688,18 puntos.

* El índice de precios al consumidor IPCA-15 de Brasil subió un 0,84% en el mes hasta mediados de febrero, frente al 0,20% del mes anterior, informó el viernes la agencia de estadísticas del Gobierno IBGE. El mercado esperaba que el índice subiera un 0,57%, según la mediana de las previsiones de una encuesta de Reuters.

* En Argentina, el peso en la plaza interbancaria se apreció un 0,79% a 1.398 por dólar, tras marcar en sesiones previas niveles máximos en cuatro meses y cerrar febrero con una mejora del 3,51%.

* El Banco Central (BCRA) compró en la jornada 31 millones de dólares y lleva acumulados 2.614 millones de dólares a favor de sus reservas en 38 jornadas consecutivas de intervención en la ronda mayorista.

* "Si el BCRA continúa comprando dólares y esta política se consolida como estable, los spreads (de los bonos) deberían retomar la compresión de manera paralela, favoreciendo a los bonos más largos, donde esperamos el mayor potencial de suba hasta el 30 de junio", estimó AdCap.

* En tanto, el índice bursátil Merval perdió un sostenido 4,08%, borrando una apertura alcista.

* El peso chileno retrocedió un 0,91%, a 872,10/872,40 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajó un 1,56%, a 10.877,74 unidades.

* El desempleo en Chile subió al 8,3% en el trimestre móvil a enero, informó el viernes la agencia estatal INE. El registro fue 0,3 puntos porcentuales mayor que el del mismo período del año pasado y del trimestre previo a diciembre, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

* La moneda peruana, el sol, cerró con un alza de 0,06% a 3,3530/3,3540 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 1,18% a 1.459,26 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado en Español por Manuel Farías)