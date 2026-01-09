Monedas cierran mixtas tras informe laboral de EEUU que aleja recorte de tasas Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 9 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina registraron un cierre dispar el viernes, en medio de un avance del US$ en los mercados globales tras un esperado informe del empleo en Estados Unidos que alejó la posibilidad de un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en diciembre, en un contexto de cautela empresarial debido a los aranceles a la importación y el aumento de la inversión en inteligencia artificial, pero la tasa de desempleo cayó al 4,4%, apoyando las expectativas de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios este mes.

* Las nóminas no agrícolas sumaron 50.000 puestos de trabajo el mes pasado después de los 56.000 de noviembre, que fueron revisados a la baja, según un informe del viernes de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

* Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 60.000 puestos de trabajo tras los 64.000 reportados previamente para noviembre.

* Tras los datos, los futuros de tipos reflejaban una probabilidad del 97% de que la Fed no recorte las tasas este mes, frente a la probabilidad del 88% observada antes del informe.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, avanzaba poco más de un 0,2%.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,9836 unidades por US$, con una caída del 0,13%, mientras los inversores digerían el reporte del empleo de Estados Unidos.

* Antes de los datos llegó a debilitarse un 0,50% debido en parte a la incertidumbre sobre los próximos movimientos de Estados Unidos después de su incursión militar del fin de semana en Venezuela.

* A nivel local se dio a conocer que la actividad industrial subió un 0,6% en noviembre contra el mes previo. No obstante, a tasa interanual el indicador registró un declive del 0,8%.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,27%, a 65.706,22 unidades.

* El real brasileño se apreció un 0,54%, a 5,3664 unidades por US$ y acumuló un alza semanal del 1,06%; mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subió un 0,41%, a 163.616,60 puntos.

* La inflación anual de Brasil se ralentizó más de lo previsto por el Banco Central y los mercados, según datos del instituto de estadística IBGE publicados el viernes, y finalizó 2025 dentro del rango objetivo oficial, en el 4,26%, lo que reforzaba las expectativas de una futura relajación monetaria.

* En Argentina, el peso interbancario operó con una baja del 0,07% a 1465 unidades por US$, en medio de una nueva fase del programa monetario del BCRA con compras de divisas en el mercado para acumular reservas.

* El BCRA compró el viernes 43 millones de US$ en el mercado de cambios, con lo que acumuló en la semana adquisiciones por 218 millones de US$.

* "Consideramos que las compras del BCRA son una señal positiva de cara a 2026 y que la autoridad monetaria debería continuar por este camino", afirmó Max Capital.

* En tanto, el índice bursátil Merval subió un 0,47% al cierre en una operatoria tranquila, al tiempo que los bonos soberanos en la plaza extrabursátil mejoraron un 0,4% en promedio, comentaron operadores.

* El peso chileno escaló un 0,25%, a 894,80/895,10 por US$, impulsado por un fuerte avance en los precios del cobre, el mayor envío del país, y acumuló un alza semanal del 1,1%.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, sumó un 0,1%, a 10.926,63 unidades.

* El peso colombiano perdió un 0,17% a 3718,40 unidades por US$ y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,4% a 2195,91 puntos antes del cierre de operaciones.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,06% a 3,361/3,362 unidades por US$. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 1,86% a 1246,88 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)