Monedas cierran mixtas y bolsas suben en medio de la tensión por captura de Nicolás Maduro

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 5 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina operaron dispares el lunes, mientras que las plazas bursátiles subieron, con los mercados atentos a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

* Los mercados están a la espera también de datos de la economía de Estados Unidos que podrían arrojar luces sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* La serie de cifras económicas van desde datos del ISM Manufacturero el lunes al clave informe mensual de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo que se conocerá el viernes.

* La actividad manufacturera estadounidense se contrajo más de lo esperado en diciembre, extendiendo su caída a 10 meses consecutivos, ya que los nuevos pedidos volvieron a declinar y los costos de los insumos siguieron aumentando, mientras el sector sigue soportando la huella de los aranceles de importación impuestos por el presidente Donald Trump.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas pares, cedió sus alzas y perdía un 0,3%.

* Según analistas, el avance del dólar de primera hora se dio en un contexto de la espera de los datos y cierta tensión en el mercado tras la incursión de Estados Unidos en Caracas y la captura de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico.

* Los bonos del Gobierno de Venezuela en cesación de pagos escalaban el lunes, ante expectativas de la mayor y posiblemente más compleja reestructuración de deuda soberana. Los bonos emitidos por el país y la estatal petrolera PDVSA, ganaban hasta 8,5 centavos de dólar, o alrededor del 20%, con analistas proyectando mayores ganancias.

* El peso mexicano cedía un 0,07% a 17,9060 por dólar, al tiempo que en la bolsa, el índice líder trepaba un 1,84% a 65.332 unidades.

* "La depreciación del peso se debe principalmente a la mayor aversión al riesgo, luego de que la madrugada del sábado las fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela", dijo Banco Base.

* "Desde el sábado, Donald Trump ha señalado de forma repetida, que 'algo se debe hacer con México', reiterando que el país es gobernado por los cárteles de la droga, lo que genera nerviosismo ante la posibilidad de que opte por alguna acción militar, a pesar de que anteriormente ha hecho comentarios positivos de la colaboración con México en asuntos migratorios y de seguridad", agregó.

* La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó el lunes la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que México está a favor de la cooperación con Washington en la lucha antidrogas pero no acepta ni la subordinación y la intervención en su territorio.

* México, en tanto, anunció el miércoles el registro en la Comisión de Valores de Estados Unidos de una emisión en tres tramos a ocho, 12 y 30 años para propósitos generales y que está previsto que se coloque durante la jornada, publicó IFR un servicio de información financiera de LSEG.

* Además, Banco de México publicará esta semana la minuta de su más reciente encuentro de política monetaria, y el instituto de estadística divulgará las cifras de inflación de diciembre, lo que también mantiene la atención de los mercados locales.

* El real brasileño subió un 0,35% a 5,4051 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa ganaba un 0,92% a 161.933,45 puntos.

* El peso colombiano revirtió la tendencia inicial de las primeras horas de la jornada y subió 0,92% a 3.737 unidades por dólar y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP avanzaba un 2,91% a 2.129,29 puntos antes del cierre de operaciones.

* El peso chileno cerró estable en 904,50/904,80 unidades por dólar, a pesar de una fuerte alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país.

* Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un fuerte 2,54%, a un máximo histórico de 10.693,66 puntos.

* El cobre trepaba cerca de un 5% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al intensificarse la preocupación por los suministros tras una huelga en una mina chilena, las previsiones de déficit y las bajas existencias en los almacenes autorizados de la LME.

* El peso mayorista ganó un 0,34% a 1.470 unidades por dólar, manteniendo valores mínimos de dos meses.

* En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires mejoró un leve 0,12% al cierre, en una sesión volátil y donde se destacó la baja del 2% anotada en las acciones de la petrolera YPF.

* La moneda peruana, el sol, cerró estable a 3,362/3,364 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 2,36% a 1.180,21 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)