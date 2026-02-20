Monedas cotizan dispares y bolsas suben tras revés a los aranceles de Trump

Por Manuel Farías y Javier López de Lérida

SANTIAGO, 20 feb (Reuters) - Las monedas de América Latina tuvieron un cierre dispar el viernes, pero las bolsas regionales subieron, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles generalizados que el presidente Trump impuso usando una ley de emergencia

El índice dólar se debilitó tras la noticia, que amenaza con reducir los ingresos del Gobierno estadounidense, cuya posición fiscal es motivo de preocupación entre los inversores

El fallo de la corte dijo que la ley de emergencia no autoriza a Trump a imponer aranceles, por lo que necesita "apuntar a una autorización clara del Congreso" para hacerlo

El dólar ya se encontraba presionada por datos que mostraron que el crecimiento económico de Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en el cuarto trimestre, debido a las perturbaciones causadas por el cierre parcial del Gobierno el año pasado y por la moderación del gasto de los consumidores

La inflación subyacente en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en diciembre, y las señales apuntan a que se acelerará aún más en enero

Los operadores mantuvieron sus apuestas a que la Fed probablemente bajará nuevamente las tasas de interés en junio

El índice MSCI que sigue las divisas de la región latinoamericana subió un 0,4%, apoyado en los avances del real brasileño y el peso mexicano, mientras que el equivalente en acciones ganó un 0,6%

* El peso mexicano subía antes del cierre un 0,7%, a 17,1277 unidades por dólar, luego de dos sesiones de bajas. El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, subía un 0,62%, a 71.287 puntos

* El real brasileño ganó cerca de un 1%, a 5,1766 por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa bajaba cerca del cierre un 0,87%, a 190.165 puntos

* El peso chileno cayó un 0,24%, a 866,30/866,60 unidades por dólar, mientras que el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 0,43%, a 10.855,49 puntos

* El peso colombiano bajó un 0,52%, a 3.717,5 unidades por dólar, en su tercera sesión de pérdidas, y concluyó la semana con una caída del 1,7%, mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP sumó un 0,55%, a 2.399,43 puntos

* El peso mayorista argentino se apreció un 1,05%, a 1.376,5 unidades por dólar, en una jornada en que el banco central (BCRA) compró 167 millones de dólares. El referencial de la bolsa de Buenos Aires, el Merval ganaba un 1%

* La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada del viernes una reforma laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei que pretende mejorar el clima inversor, pero que ha despertado una férrea resistencia de los sindicatos

* La moneda peruana, el sol bajó un leve un 0,09%, a 3,3600/3,3630 unidades por dólar, y la Bolsa de Lima subía un 0,47%, a 1.399,77 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)