Monedas retroceden ante leve alza del dólar y el peso colombiano cae con fuerza

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 26 feb (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina cerraron a la baja el jueves, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados internacionales tras un dato del empleo en Estados Unidos mejor de lo esperado, en una jornada en que la moneda de Colombia se desplomó ante el panorama político del país.

* El número de estadounidenses que solicitó nuevas prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada y la tasa de desempleo pareció mantenerse estable en febrero en un mercado laboral firme.

* Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales aumentaron 4.000 a un total desestacionalizado de 212.000 en la semana que finalizó el 21 de febrero, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 215.000 solicitudes para la última semana.

* El índice dólar, que mide al billete verde contra una canasta de seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,2%.

* Las bajas fueron lideradas por el peso colombiano, que cayó un 3,88%, a 3.830 unidades por dólar, la mayor baja porcentual en seis años, por la aversión al riesgo derivada del resultado de una encuesta de Invamer que mostró al candidato de izquierda Iván Cepeda en el primer lugar en la intención de voto para las elecciones a la Presidencia.

* En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP perdió un 4,5%, a 2.274,53 puntos cerca del cierre.

* "Cepeda ha sido enfático en que continuaría con las políticas de Gustavo Petro que, a grandes rasgos, han representado para el país una inflación persistente, altos niveles de déficit fiscal, de tasas de interés y, por lo tanto, mínimos de más de 50 años en la tasa de inversión", explicó el Banco de Bogotá en una nota.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,1883 por dólar, con una pérdida de un 0,18%.

* El banco central de México (Banxico) informó el jueves que elevó su proyección para el crecimiento de la economía del país para el cierre de este año a un 1,6%, desde un 1,1% previo, tras un mejor desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre del año pasado.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,17%, a 71.032,56 unidades, en un mercado con la mira puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre que culmina esta semana.

* El real brasileño se depreció un 0,28%, a 5,1392 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cayó un 0,23%, a 190.798,57 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista perdió un 0,71%, a 1.409 por dólar al cierre, en línea con el arribo de más liquidez que le produjo un derrumbe el miércoles del 1,32%, más un mercado de futuros con clara tendencia bajista.

* El banco central (BCRA) suma 36 rondas consecutivas de intervención, período en el que sumó 2.642 millones de dólares para sus reservas internacionales.

* Enl índice bursátil Merval de Buenos Aires finalizó con baja del 1,62%, con un riesgo país sostenido en la zona de los 556 puntos básicos.

* El peso chileno retrocedió un 0,79%, a 864,20/864,50 por dólar, presionado por un retroceso de los precios del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA cedió un 0,75%, a 11.094,97 unidades.

* El cobre cayó el jueves tras alcanzar un máximo de dos semanas en la sesión anterior, ya que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar moderaban el optimismo sobre la reactivación de la demanda de China, el principal consumidor mundial de este metal.

* La moneda peruana, el sol, cerró sin variación en 3,3550/3,3560 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,26%, a 1.437,75 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)