Monedas retroceden con los inversores a la espera de las minutas Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 29 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina anotaban pérdidas al cierre del lunes, en el inicio de la última semana de 2025 en que se espera menos negocios por las fiestas de Año Nuevo, mientras la atención de los mercados se centra en las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* El banco central estadounidense recortó este mes la tasa de interés referencial a un rango de entre el 3,5% y el 3,75%, y los mercados monetarios prevén otras dos rebajas de un cuarto de punto para el año próximo.

* El martes se darán a conocer las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal y el miércoles las solicitudes semanales de subsidios por desempleo.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis monedas, cotizaba estable. * El peso mexicano se negociaba cerca del cierre en 17,9603 unidades por dólar, con una pérdida de un 0,37% en relación a la jornada anterior. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,23%, a 65.480,01 unidades, tras una racha de seis jornadas de ganancias que la llevaron a alcanzar un nuevo máximo de 65,882 puntos. * El real brasileño se depreció un 0,58%, a 5,5770 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un 0,24%, a 160.534,19 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista se depreció un 0,31%, a 1.457,50 unidades por dólar, en una plaza que se mantiene atenta a la aplicación de una nueva banda de flotación cambiaria que seguirá el ritmo de la inflación mensual a partir del 2026.

* "La poca acumulación de reservas sigue siendo el talón de Aquiles del actual programa económico. A su vez, con respecto al tipo de cambio, es importante destacar que ahora, el Gobierno no tiene grandes incentivos a abandonar el sistema de flotación con bandas", dijo Capital Markets Argentina. * En tanto, el índice bursátil Merval perdió un 0,39% al cierre de una sesión volátil por reacomodamientos de posiciones de fin de año y acercándose a niveles récord históricos en pesos anotados recientemente.

* "Las acciones argentinas parecen algo rezagadas en comparación con la performance del resto de los activos locales", dijo un informe de Balanz.

* Los feriados de miércoles y jueves en la plaza financiera local limitan la actividad semanal de mercado, comentaron operadores. * El peso chileno bajó un 1,16%, a 914,50/914,80 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, revirtió pérdidas iniciales y cerró la jornada con un alza del 0,37%, a un máximo histórico de 10.521,68 puntos.

* El peso colombiano terminó la penúltima jornada de operaciones con caída de un 1,89%, a 3.754,77 unidades por dólar, tras seis sesiones de ganancias que lo llevaron a su nivel más fuerte de los últimos cuatro años y medio; mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP se valorizaba un 0,29%, a 2.087,62 puntos cerca del cierre. * La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,09%, a 3,366/3,368 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima retrocedía un 1,45%, a 1.130,53 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Manuel Farías)