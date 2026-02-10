Monedas retroceden en medio de una leve baja del dólar, atentas a datos EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 10 feb (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina cayeron el martes, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales y con la atención de los inversores puesta en la publicación de datos económicos estadounidenses cruciales

* Esta semana, la atención de los inversores se centrará especialmente en los informes mensuales sobre el empleo y los precios al consumidor en Estados Unidos

* La Oficina del Censo del Departamento de Comercio reportó el martes que las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron inesperadamente sin cambios en diciembre, lo que situó el gasto de los consumidores y la economía en general en una senda de crecimiento más lento en el nuevo año

* Mientras, los precios de importación de Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en términos interanuales en diciembre y el crecimiento de los costos laborales se ralentizó inesperadamente en el cuarto trimestre, lo que provocó el menor aumento anual en cuatro años y medio, según cifras también conocidas el martes

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas, retrocedía poco más de un 0,1%

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,1841 por dólar, con una pérdida de un leve 0,02%, después de dos jornadas de ganancias, siguiendo un debilitamiento de los mercados en el exterior tras la publicación de un reporte más débil que lo previsto de las ventas minoristas estadounidenses

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, descendía un 0,19% a 71.367,98 puntos, arrastrado principalmente por firmas del sector minero. El lunes subió a un récord de 71.551,29 unidades

* En tanto, el real brasileño se depreció un 0,17%, a 5,1976 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedió un 0,28%, a 185.715,42 puntos

* Los precios en la mayor economía de América Latina subieron un 4,44% en los 12 meses hasta enero, frente al 4,26% del mes anterior, pero siguen respaldando las expectativas de una futura relajación monetaria. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que se situara en el 4,43%

* En Argentina, el peso mayorista se apreció un 0,85% a 1.406 por dólar. En tanto, el índice bursátil Merval ganó un 2,82%

* El peso chileno cedió las leves ganancias de primera hora y cerró con un retroceso del 0,4%, a 858,20/858,50 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió un 2,14%, a 11.009,28 unidades

* El peso colombiano cayó un 0,36% a 3.671,10 unidades por dólar, en su segundo día de pérdidas. En tanto, el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa subía un 0,66% a 2.411,83 puntos cerca del cierre

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,03% a 3,357/3,358 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,92% a 1.423,78 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)