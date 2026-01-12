Monedas se benefician de baja global del dólar por conflicto Trump-Powell

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 12 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el lunes en medio de un retroceso del dólar a nivel global debido al recrudecimiento del conflicto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* El Gobierno de Trump intensificó su campaña de presión sobre la FED, amenazando con acusar a Powell por unos comentarios al Congreso sobre un proyecto de renovación de un edificio, una acción que el funcionario calificó de "pretexto" para ganar más influencia sobre las tasas de interés.

* El dólar cayó tras la amenaza a Powell, lo que aumenta la preocupación sobre la independencia del banco central estadounidense y las perspectivas a largo plazo de la divisa.

* "Con la independencia de la Reserva Federal abiertamente en entredicho, el descuento por 'riesgo político' reservado normalmente a los mercados emergentes se está trasladando al dólar estadounidense, impulsando a los inversores hacia los activos duros", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas retrocedía alrededor de un 0,4%.

* Las ganancias fueron lideradas por el peso chileno, que escaló un 1,08%, a 885,20/885,50 por dólar y registró su mayor valor de cierre en dos años impulsado además por un avance en los precios del cobre, la mayor exportación del país.

* Los precios del cobre subieron hacia máximos históricos, en un ambiente dominado por el optimismo ante la fuerte demanda de China, principal consumidor mundial, y de los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial.

* Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 1,25%, a un máximo histórico de 11.066,16 unidades.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9188 unidades, con una ganancia de un 0,22% frente a los 17,9580 del precio de referencia de LSEG del viernes.

* "Prevemos continúe con la recuperación, la perforación de la resistencia ubicada en 17,87 establecerá una señal favorable. En este sentido, siguiente técnico inferior que pondrá a prueba se sitúa en 17,75", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 1,05%, a un máximo histórico de 66.754,50 puntos.

* El real brasileño bajó un 0,11%, a 5,3723 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,05%, a 163.283,60 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario finalizó con baja del 0,24% a 1.468,50 unidades por dólar, al tiempo que los negocios a futuro mostraron valores de 1627 pesos por dólar para la liquidación a finales de mayo.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires cerró con una baja del 0,4%.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un leve 0,06% a 3,359/3,360 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 2,54% a 1.277,31 puntos.

* El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró el lunes 56 millones de dólares en el mercado de contado a un tipo de cambio promedio de 3,3590 soles por dólar, según informó la entidad.

* Los mercados colombianos permanecieron cerrados el lunes debido a un feriado local.

(Reporte de Froilan Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)