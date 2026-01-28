LA NACION

Monedas se debilitan frente al dólar tras decisión de la Reserva Federal

Monedas se debilitan frente al dólar tras decisión de la Reserva Federal
Monedas se debilitan frente al dólar tras decisión de la Reserva FederalRichard Drew - AP

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 28 ene (Reuters) - Los mercados de monedas y acciones de América Latina cayeron el miércoles, ⁠después de que la Reserva Federal ⁠mantuvo estables sus tasas de interés de referencia.

* El banco central estadounidense citó una inflación aún elevada junto con un sólido crecimiento económico, y dio pocas indicaciones ⁠sobre cuándo ‌podrían ​caer nuevamente los costos de endeudamiento en su última declaración de política monetaria.

* "La reunión refuerza ​la imagen de una Reserva Federal en pausa, con una postura normalizada y neutral, ‌sin señales de urgencia ante la inflación y con ‌un enfoque completamente dependiente de los datos ​para definir el rumbo de la política monetaria en los próximos meses", dijo Paula Chaves, analista de mercados de HFM.

* Tras la decisión de la Fed, operadores aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal recortará los costos de endeudamiento a corto plazo en junio y no antes.

* El peso mexicano perdía un 0,68% a 17,2455 unidades por dólar; mientras que el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las ⁠35 empresas más líquidas del mercado local, subía un 1,1% a 69.632,11 puntos.

* El peso colombiano cerró con caída ​de un 1,36% a 3.672,20 unidades por dólar, borrando casi toda la apreciación del día previo, en medio de la incertidumbre en torno a la participación de entidades estatales en el mercado comprando y vendiendo dólares.

* En tanto, el índice accionario de la bolsa local, el MSCI COLCAP, bajaba un 0,65% a 2.479,84 puntos.

* En Brasil, el real se depreciaba un 0,68% a ⁠5,2158 unidades por dólar; en tanto que el índice de acciones Bovespa avanzaba un 0,65% a 183.102,12 ​puntos.

* En Argentina, el peso bajó un 0,10% a 1.444,5 unidades por dólar; en tanto que el índice líder S&P Merval retrocedía un 0,77%, a 3.219.130,91 puntos.

* El peso chileno retrocedió un 0,69%, en 863,80/864,10 unidades por ‍dólar, tras tocar a primera hora su máximo nivel desde septiembre de 2023. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cerró estable en 11.627,61 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un mínimo 0,03% a 3,345/3,346 unidades por dólar, al tiempo que el Banco Central de ​Reserva del Perú (BCRP) compró del mercado de contado 319 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3,3432 soles por dólar, mientras la Bolsa de Lima retrocedía un 0,42% a 1.410,96 puntos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional ‍de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)

Reuters
Conforme a
The Trust Project