Monedas se debilitan frente al dólar tras decisión de la Reserva Federal

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 28 ene (Reuters) - Los mercados de monedas y acciones de América Latina cayeron el miércoles, ⁠después de que la Reserva Federal ⁠mantuvo estables sus tasas de interés de referencia.

* El banco central estadounidense citó una inflación aún elevada junto con un sólido crecimiento económico, y dio pocas indicaciones ⁠sobre cuándo ‌podrían ​caer nuevamente los costos de endeudamiento en su última declaración de política monetaria.

* "La reunión refuerza ​la imagen de una Reserva Federal en pausa, con una postura normalizada y neutral, ‌sin señales de urgencia ante la inflación y con ‌un enfoque completamente dependiente de los datos ​para definir el rumbo de la política monetaria en los próximos meses", dijo Paula Chaves, analista de mercados de HFM.

* Tras la decisión de la Fed, operadores aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal recortará los costos de endeudamiento a corto plazo en junio y no antes.

* El peso mexicano perdía un 0,68% a 17,2455 unidades por dólar; mientras que el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las ⁠35 empresas más líquidas del mercado local, subía un 1,1% a 69.632,11 puntos.

* El peso colombiano cerró con caída ​de un 1,36% a 3.672,20 unidades por dólar, borrando casi toda la apreciación del día previo, en medio de la incertidumbre en torno a la participación de entidades estatales en el mercado comprando y vendiendo dólares.

* En tanto, el índice accionario de la bolsa local, el MSCI COLCAP, bajaba un 0,65% a 2.479,84 puntos.

* En Brasil, el real se depreciaba un 0,68% a ⁠5,2158 unidades por dólar; en tanto que el índice de acciones Bovespa avanzaba un 0,65% a 183.102,12 ​puntos.

* En Argentina, el peso bajó un 0,10% a 1.444,5 unidades por dólar; en tanto que el índice líder S&P Merval retrocedía un 0,77%, a 3.219.130,91 puntos.

* El peso chileno retrocedió un 0,69%, en 863,80/864,10 unidades por ‍dólar, tras tocar a primera hora su máximo nivel desde septiembre de 2023. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cerró estable en 11.627,61 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un mínimo 0,03% a 3,345/3,346 unidades por dólar, al tiempo que el Banco Central de ​Reserva del Perú (BCRP) compró del mercado de contado 319 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3,3432 soles por dólar, mientras la Bolsa de Lima retrocedía un 0,42% a 1.410,96 puntos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional ‍de Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)