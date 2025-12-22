Monedas suben de la mano de la debilidad del dólar en mercados con poca liquidez

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 22 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subieron el lunes, aprovechando la debilidad del dólar en los mercados externos, en una semana más corta en la que los inversores cuadran sus posiciones por fin de año y hay menos liquidez.

* El dólar, medido por el índice que lo compara frente a una canasta de seis monedas pares, descendía un 0,38% por la tarde. Los mercados asignan una probabilidad de alrededor del 20% de que la Reserva Federal baje nuevamente las tasas de interés en enero, tras el recorte de 25 puntos básicos este mes.

* El peso mexicano ganaba en la tarde un 0,23%, a 17,9770 por dólar, mientras que en la bolsa el índice líder S&P/BMV IPC trepaba un ligero 0,78%, a 64.471 puntos, tras una apertura en rojo, y tenía en la mira sus máximos históricos de la semana pasada de 65.250 unidades.

* La actividad económica de México (IGAE) se expandió un 1% en octubre en comparación con el mes previo, dijo el lunes el instituto nacional de estadística. Frente al mismo mes de 2024, el IGAE subió un 1,7%.

* "La apreciación del peso sucede a la par del debilitamiento generalizado del dólar frente a sus principales cruces, retrocediendo 0,38% de acuerdo con el índice ponderado y cortando una racha de tres sesiones seguidas al alza. El tipo de cambio muestra un comportamiento lateral, cotizando alrededor de los 18,0000 pesos por dólar y aunque aún hay presiones a la baja y espacio para que el peso siga apreciándose, el tipo de cambio podría entrar en un periodo de corrección al alza", dijo Banco Base.

* El martes se divulgará la inflación de México de la primera quincena de diciembre, un dato que será clave para calibrar los próximos pasos del banco central después de que volvió a recortar su tasa de interés la semana pasada.

* El peso colombiano lideró las ganancias y cerró con alza de un 0,98% a 3.785 unidades por dólar, luego de que el Gobierno informó el viernes que realizó una venta de títulos de deuda pública interna TES por 23 billones de pesos (5.935 millones de dólares) a un inversionista extranjero, en una operación de prefinanciamiento de las necesidades del 2026.

La operación de financiación directa del Gobierno con un agente del exterior, deja aparentemente un monto de 6.000 millones de dólares a ser monetizado", explicó el Banco de Bogotá en una nota. "

* Mientras en la bolsa, el índice MSCI COLCAP ganaba un 0,28% a 2.054,76 puntos camino al término de la sesión.

* El real brasileño ganaba por la tarde un 0,64%, a 5,5780 por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa perdía un 0,14% a 158.254 puntos.

* El peso chileno cedió leves ganancias de primera hora y cerró la jornada con un leve retroceso del 0,07%, en 910,50/910,80 unidades por dólar, de todas formas en sus máximos desde octubre del año pasado. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA avanzó un 0,84%, a 10.391,16 puntos, muy cerca de máximos históricos de cierre.

* El peso argentino interbancario bajó un 0,14% a 1.452 unidades por dólar, en momentos en que se registra una menor presión sobre el tipo de cambio, comentaron operadores.

* A partir de 2025 el esquema de bandas cambiarias dentro de la cual se mueve la cotización del peso se ajustará por inflación, dejando de lado la actualización actual del 1% mensual.

* En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires reducía alzas previas y ganaba un 0,48%, tras escalar un 5,38% durante la semana pasada.

* La moneda peruana, el sol, Mientras, la Bolsa de Lima escalaba al cierre un 0,93%, a 1.114,14 puntos para tocar máximos históricos, respaldada por las alzas en los precios de las materias primas.

