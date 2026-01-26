Monedas suben en medio de retroceso del dólar con mercados en espera de la Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 26 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el lunes, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales, en el inicio de una semana que estará marcada por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* La Fed celebrará esta semana una reunión en la que es probable que mantenga las tasas de interés, aunque la cita está ensombrecida por una investigación penal del Gobierno del presidente Donald Trump al jefe de la entidad, Jerome Powell, un intento de despedir a la gobernadora Lisa Cook y la próxima nominación de un sucesor al frente del banco central estadounidense.

* Los datos económicos desde la última reunión de diciembre han mostrado pocos cambios en las tendencias del mercado laboral o de la inflación, ofreciendo escaso impulso para orientar sobre cuándo podrían volver a bajar las tasas.

* El crecimiento del empleo ha sido débil, pero la tasa de desempleo bajó en diciembre al 4,4%, en un contexto de fuerte crecimiento económico y gasto de los consumidores. El índice de precios de los gastos de consumo personal, que la Fed utiliza para su objetivo de inflación del 2%, fue algo superior al esperado, del 2,8%, en noviembre.

* El lunes, el Departamento de Comercio reportó que el índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 5,3% en noviembre respecto al mes anterior, cifra que superó por lejos las expectativas del mercado.

* El peso mexicano cotizó al cierre en 17,3698 unidades, con un retroceso de un 0,08% frente al precio de referencia de Reuters del viernes.

* La tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de un 2,6% en diciembre, dijo el lunes el instituto nacional de estadísticas. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de un 2,4 por ciento en diciembre, según el INEGI.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, avanzaba un 0,63%, a 68.624,72 unidades.

* El real brasileño se apreció un 0,14%, a 5,2800 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,31%, a 178.307,74 puntos.

* El déficit en la cuenta corriente de Brasil alcanzó un 3,02% del Producto Interno Bruto en 2025, comparado con un 3,03% del año anterior, de acuerdo con datos divulgados el lunes por el Banco Central.

* En Argentina, el peso bajó un 0,21% a 1.438 unidades por dólar mientras que el riesgo país rondaba los 515 puntos básicos, reafirmando el quiebre de la línea de las 550 unidades luego de varias semanas.

* En tanto, el índice bursátil Merval ganó un 1,22% como cierre provisorio, y los bonos extrabursátiles arrojaron una suba del 0,8% promedio al ritmo del cierre de la semana previa.

* El peso chileno escaló un 1,03%, a 862,50/862,80 unidades por dólar, su nivel más alto desde diciembre de 2023. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subió un 0,40% a un máximo histórico de 11.546,28 unidades.

* El peso colombiano terminó con caída de un 0,96% a 3.685 unidades por dólar, en su segunda sesión de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se valorizaba un 1,48% a 2.519,53 puntos.

* "En el frente interno, la tasa de cambio continúa influenciada por la coyuntura fiscal y financiera local, en particular por los flujos asociados a operaciones del Gobierno y por expectativas regulatorias que siguen incidiendo sobre la oferta de divisas, escribió Paula Chaves analista de mercados de HFM.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,06% a 3,350/3,351 unidades por dólar, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró del mercado de contado 229 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 3,3500 soles por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 2,59% a 1.400,03 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)