Monedas suben en medio de retroceso global del dólar

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 6 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cerraron al alza el viernes, favorecidas por un retroceso global del dólar, mientras los mercados e inversores esperan más datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

* Lo siguiente para los operadores de divisas es la publicación retrasada del informe sobre el empleo en Estados Unidos correspondiente a enero, que se dará a conocer la próxima semana.

* Diversas medidas de la fortaleza del mercado laboral esta semana han sugerido que la mayor economía del mundo está perdiendo algo de impulso y los operadores valoran ahora una mayor probabilidad de que se recorten las tasas de interés en la primera mitad de este año, en lugar de en la segunda.

* Los mercados financieros están descontando actualmente dos recortes más de las tasas de interés, ambos después de que finalice el mandato del actual presidente de la Fed, Jerome Powell en mayo.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, bajaba alrededor de un 0,3%, tras descender desde cerca de los máximos de dos semanas que tocó más temprano.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,2583 unidades, con una ganancia de un 1,39% en el día, después de dos jornadas de pérdidas.

* El índice de confianza del consumidor desestacionalizado en México fue de 44,0 en enero, dijo el viernes el instituto de estadísticas. El índice no ajustado por estacionalidad fue de 44,3 puntos durante el mes.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 1,98%, a 70.212,46 unidades.

* El real brasileño se apreció un 0,66%, a 5,2195 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subió un 0,07%, a 182.248,71 puntos.

* El Ministerio de Finanzas de Brasil proyectó el viernes que la economía crecerá un 2,3% este año, igualando el ritmo previsto para 2025, mientras que se prevé que la inflación se modere, pero se mantenga por encima del objetivo.

* En Argentina, el peso interbancario se apreció el 0,77% a 1.432 unidades por dólar, mientras el banco central (BCRA) acumula compras de divisas en el mercado por unos 1.476 millones de dólares en 2026.

* Para equilibrar la liquidez del mercado, el BCRA flexibilizó los requerimientos de efectivo mínimo para los bancos permitiendo a las entidades trasladar al mes siguiente una subintegración del 5% de la totalidad de los encajes requeridos.

* En tanto, el índice bursátil Merval subió un 1,51% al cierre provisorio tras acumular una baja del 10% en las anteriores siete sesiones.

* El riesgo país de Argentina se mantenía en unos 515 puntos básicos, luego de marcar a finales de enero valores mínimos en ocho años.

* El peso chileno escaló un 0,91%, a 857,20/857,50 unidades por dólar y acumuló un alza semanal del 1,28%. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió un 0,36% a 11.210,78 unidades.

* Los precios al consumidor en Chile subieron un 0,4% en enero, en línea con lo esperado, pero la inflación en 12 meses bajó a un 2,8%, dentro del rango meta del banco central y un mínimo de más de cinco años, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas.

* El peso colombiano cerró con alza de un 1,45% a 3.656,25 unidades por dólar luego de tres sesiones de pérdidas; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, avanzó un 1,49% a 2.355,03 puntos.

* "Colombia continúa destacándose dentro de los mercados emergentes por su diferencial de tasas, pero en 2026 el foco de los inversionistas se ha desplazado cada vez más hacia la calidad de la gestión fiscal y de deuda", escribió Paula Chaves, analista de mercados de HFM.

* "En ese sentido, el Plan Financiero 2026 del Ministerio de Hacienda ofrece señales relevantes que el mercado está empezando a internalizar", agregó

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,24% a 3,358/3,359 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 2,11% a 1.405,88 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)