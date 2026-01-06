Monedas suben en medio de un alza del dólar con mercados atentos a datos de EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 6 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subieron el martes, en medio de un avance del dólar en los mercados globales y mayores expectativas de nuevas bajas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras los últimos datos de la primera economía del mundo.

* El dólar revirtió pérdidas de primera hora cuando se vio presionado por los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, uno de los miembros del comité de fijación de tasas del banco central de este año, que declaró a CNBC que ve el riesgo de que la tasa de desempleo aumente.

* Las expectativas de una política monetaria más expansiva aumentaron tras sus declaraciones, aunque los futuros de los fondos de la Reserva Federal siguen valorando en torno a un 80% las probabilidades de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en la próxima reunión del banco central estadounidense.

* Más tarde, Stephen Miran, gobernador de la Fed cuyo mandato termina a finales de enero, dijo que el banco central estadounidense necesita recortar las tasas de interés de forma agresiva este año para que la economía siga avanzando.

* Los mercados también se veían beneficiados por una disminución del nerviosismo desatado por la acción militar de Washington en Venezuela y el arresto de su presidente Nicolás Maduro.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,2%, en una sesión de alta volatilidad.

* Las ganancias fueron lideradas por el peso chileno, que escaló un 1,20%, a 893,80/894,10 por dólar, niveles no vistos desde mayo, impulsado por un fuerte repunte en los precios del cobre, el mayor envío del país, que el martes tocó un máximo histórico.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, trepó un 2,19%, a un máximo histórico de cierre de 10.927,79 puntos.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,9549 unidades, con una pérdida de un 0,29% en su segunda jornada consecutiva de baja, a medida que los inversores continuaban sopesando las implicaciones de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

* "Geopolíticamente, el escenario para México es desafiante bajo la administración de Donald Trump. La reciente ofensiva en Venezuela no solo genera volatilidad cambiaria, sino que redefine el mapa energético regional", opinó Felipe Mendoza, director de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, escalaba un 0,16%, a 65.111,84 unidades.

* El real brasileño se apreció un 0,43%, a 5,3819 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 1%, a 163.466,41 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista finalizó con una mejora del 0,17% a 1.467,5 unidades por dólar, dentro de una nueva banda de flotación que acompaña el ritmo inflacionario con dos meses de atraso. Enero comenzó con una variación del 2,5% mensual desde el 1% previo.

* En tanto, el índice bursátil Merval perdió un 0,57%, afectado por la tendencia impuesta desde acciones energéticas. Las acciones de YPF cayeron un 1,49%.

* El peso colombiano subió un 0,53% a 3.716,99 unidades por dólar y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP avanzaba un 1,02% a 2.155,95 puntos antes del cierre de operaciones.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un tenue 0,03% a 3,362/3,363 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 1,70% a 1.201,97 puntos.

* El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que compró 96 millones de dólares en el mercado de contado a un tipo de cambio promedio de 3,3611 soles por dólar. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías y Javier Leira)