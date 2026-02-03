Monedas suben mientras el dólar se mantiene estable en los mercados globales

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 3 feb (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el martes, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales, tras los últimos datos de ⁠la economía estadounidense y la nominación de Kevin Warsh ⁠como próximo presidente de la Reserva Federal, en una sesión en que las bolsas de valores también avanzaron.

* Los datos sobre la industria manufacturera estadounidense mostraron un retorno al crecimiento, y el Instituto de Gestión y Abastecimiento (ISM) dijo el lunes que su índice PMI manufacturero repuntó ⁠a 52,6 el ‌mes pasado, la ​lectura más alta desde agosto de 2022.

* No obstante, el esperado informe correspondiente a enero sobre el empleo en la primera economía del mundo, un ​catalizador para predecir los siguientes pasos de la Fed en materia de tasas de interés, no se publicará esta semana debido al cierre parcial del Gobierno ‌federal.

* En tanto, el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, siguió defendiendo una agresiva ‌baja de las tasas por parte del banco central estadounidense este año, ​en una entrevista concedida el martes a Fox Business Network.

* "Probablemente espero recortes de los tipos de interés de algo más de un punto a lo largo del año", dijo Miran.

* El peso mexicano se apreciaba por segunda jornada consecutiva y se negociaba cerca del cierre en 17,2554 unidades, con una ganancia de un 0,79%, con el dólar cotizando prácticamente estable frente a una cesta de divisas referenciales.

* La atención del mercado se centraba en la decisión de política monetaria de Banco de México más adelante en la semana.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, escalaba un 2,55% a 69.301,73 puntos, después de haberse hundido el viernes un 2,73%. El lunes, los mercados mexicanos estuvieron cerrados por un feriado ⁠local.

* A su vez, el real brasileño se apreció un 0,18%, a 5,2484 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo escalaba un 1,40%, a 185.346,51 puntos. * ​El Banco Central de Brasil señaló el martes que comenzará a recortar las tasas de interés en marzo, pero subrayó que los costos de los préstamos deben seguir siendo restrictivos y que el alcance y la duración del ciclo de rebajas se fijarán con el tiempo, en función de los datos que se vayan recibiendo.

* En Argentina, el peso mayorista subió un 0,52% a 1.446 por cada dólar, en un mercado con la participación del banco central (BCRA), entidad que acumula compras por casi 1.200 millones de dólares en 2026.

* La bolsa de Buenos Aires cotizó con un descenso del 2,19% al cierre de su índice S&P Merval por la aversión al riesgo local, la ⁠coyuntura del INDEC y la tendencia negativa de los Adrs en Nueva York.

* Marco Lavagna dejó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) porque el Gobierno libertario ​de Javier Milei retrasa la puesta en marcha de una medición actualizada de la inflación mensual, que genera un índice superior al que rige actualmente con base en 2004, según fuentes de mercado.

* El peso chileno subió un 0,84%, a 858,80/859,10 por dólar impulsado, además, por una fuerte avance en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de ‍comercio de Santiago, el IPSA , ganaba un 1,10%, a 11.609,40 unidades, muy cerca de su máximo histórico.

* Los precios del cobre repuntaban alrededor de un 4% en la bolsa de metales de Londres tras conocerse que China planea aumentar sus reservas del metal y al reavivarse el apetito por el riesgo entre los inversores globales.

* El peso colombiano borró parte de las ganancias del día anterior y cerró con caída de un 0,95% a 3.648 unidades por dólar, mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se valorizaba un 0,37% a 2.431,52 puntos.

* "El ​impulso del dólar luce contenido y el entorno externo para Latinoamérica deja de ser un viento a favor, pero tampoco se convierte en un choque frontal", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,15% a 3,361/3,362 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 3,47% a 1.421,32 puntos.

