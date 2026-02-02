Monedas suben pese a incertidumbre sobre el dólar y baja de materias primas

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 2 feb (Reuters) - Los mercados de monedas y acciones de América Latina mejoraron su desempeño ⁠al final de la sesión ⁠del lunes, en un ambiente incierto por un alza global del dólar y una caída de materias primas, tras la elección de Kevin Warsh para ⁠suceder a ‌Jerome ​Powell al frente del banco central estadounidense.

* El anuncio causó una ola de ventas en ​los mercados de materias primas, con fuertes pérdidas del oro, la plata, el petróleo ‌y los metales industriales.

* Pese a ello, el ‌peso colombiano cerró con alza de un ​2,07%, a 3.613,58 unidades por dólar, después de la decisión del Banco Central de subir 100 puntos básicos su tasa de interés de referencia, mucho más de lo esperado por el mercado, para contener expectativas inflacionarias. El índice accionario local, el MSCI COLCAP, cayó un 2,18%, a 2.420,62 puntos. * "El peso colombiano exhibe una apreciación frente al dólar, siendo la moneda con mejor desempeño de América Latina y el mundo. ⁠Como se evidencia, esta dinámica se justificaría, en su gran mayoría, en la estrategia de carry trade ​en Colombia", explicó el Banco de Bogotá en una nota.

* El peso chileno revirtió pérdidas de primera hora y cerró con un alza del 0,25%, en 866,00/866,30 unidades por dólar. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA avanzó un 0,55%, a 11.482,64 puntos.

* Más temprano se conoció que la economía chilena creció un 1,7% en diciembre. El ⁠Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del ​país, subió 0,6% en términos desestacionalizados frente a noviembre.

* En México, los mercados estuvieron cerrados por un feriado local.

* En Brasil, el real operaba plano en 5,2571 unidades por dólar; al tiempo que el índice ‍de acciones Bovespa subía un 0,41%, a 182.109,38 puntos.

* En Argentina, el peso cedió un 0,45%, a 1.453,5 por dólar, y el índice líder S&P Merval cayó un 2,9% al cierre de las operaciones, luego de que el ministro de Economía Luis Caputo confirmara que el país hizo frente a vencimientos ​de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,09%, a 3,365/3,367 unidades por dólar, y la Bolsa de Lima avanzó un 0,67%, a 1.373,17 puntos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte adicional de ‍Froilán Romero en Santiago y Hernán Nessi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)