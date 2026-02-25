Monedas suben por baja global del dólar y pendientes de políticas arancelarias

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 25 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cerraron con ganancias el miércoles, en línea con un retroceso global del dólar y tras la incertidumbre comercial por una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles, y con los inversores en busca de pistas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

* El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Albert Musalem, dijo el miércoles que cree que el nivel actual de las tasas de interés oficiales en Estados Unidos equilibra adecuadamente los riesgos económicos actuales, aunque su escenario base apunta a que la inflación volverá a bajar hacia el 2% más adelante en el año y que el mercado laboral se estabilizará.

* En la víspera se reportó que la confianza de los consumidores estadounidenses repuntó más de lo esperado en febrero, por una mejora en la percepción de los hogares sobre el mercado laboral, según una encuesta.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, cedía cerca de un 0,20%, en una jornada de alta volatilidad.

* El peso mexicano operaba estable en 17,1645 por dólar, en una sesión con pocas referencias económicas relevantes y un mercado en busca de nuevas señales sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos, luego de un revés judicial a los gravámenes del presidente Donald Trump.

* En su discurso del Estado de la Unión el martes por la noche, el mandatario estadounidense calificó de "desafortunada" la sentencia de la Corte Suprema, pero argumentó que, en última instancia, tendría poco impacto en su política comercial.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, cedía un 0,04%, a 70.915,74 unidades, con la atención puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre que culmina esta semana.

* El real brasileño se apreció un 0,6%, a 5,1247 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,43%, a 190.647,49 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario bajó un 1,32%, a 1.399 por dólar. El Banco Central, que adquirió 85 millones de dólares en la sesión, acumula fondos por 2.642 millones de dólares desde que se implementó una nueva política monetaria a inicios de año.

* "La posibilidad que el tipo de cambio aumente su volatilidad y perjudique los retornos de los instrumentos de pesos es acotada", estimó Neix Capital. "La volatilidad no solo no aumentó sino que disminuyó, lo cual mejoró el retorno de los instrumentos de pesos ajustados por la volatilidad del tipo de cambio".

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires cayó un 0,45% al cierre, luego de una apertura levemente alcista, en una plaza que se mantiene atenta a los vaivenes del contexto estadounidense.

* El peso chileno subió un 0,45%, a 857,40/857,70 por dólar, impulsado, además, por un alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 1,29%, a 11.133,50 unidades.

* Los precios del cobre subían el miércoles a máximos de dos semanas, ya que el optimismo sobre el crecimiento y la demanda dominaba el ánimo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump.

* El peso colombiano terminó con alza de un 0,46%, a 3.687 unidades por dólar, mientras, el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP se desvalorizaba un 1,16%, a 2.367, puntos cerca del cierre.

* Los mercados colombianos digerían un plan del Gobierno de trasladar más de 6.750 millones de dólares de trabajadores administrados por fondos privados de pensiones al gestor estatal Colpensiones, según un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo, lo que encendió las alarmas por el eventual uso de los recursos para propósitos diferentes a lo previsto por la ley.

* La moneda peruana, el sol, subió un leve 0,06%, a 3,3550/3,3560 unidades por dólar. La Bolsa de Lima subía un 1,86%, a 1.451,46 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías)