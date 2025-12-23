Monedas suben por la debilidad del dólar en una semana de menos liquidez

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 23 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subieron el martes, en una jornada de nuevo descenso del dólar en los mercados internacionales, con los inversores atentos a datos económicos locales y de Estados Unidos, durante una semana más corta y con menor liquidez por las fiestas de Navidad.

* El dólar caía por la tarde ante las expectativas de nuevos recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* La moneda redujo sus pérdidas tras datos del Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos más sólidos de lo esperado. El PIB aumentó a una tasa anualizada del 4,3% el pasado trimestre, informó el martes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación inicial para el tercer trimestre, mientras los economistas encuestados por Reuters estimaban que el PIB crecería un 3,3%.

* Pero más tarde reinició su sesgo a la baja. El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas pares, descendía un alrededor de un 0,3%.

* Otros datos mostraron un panorama más dispar, con la confianza de los consumidores estadounidenses deteriorándose en diciembre, la producción de las fábricas sin cambios en noviembre y los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados aumentando en octubre y los envíos de estos bienes subiendo sólidamente.

* El dólar cotiza "aún en un entorno de debilidad estructural, condicionado por expectativas de desaceleración en Estados Unidos y una Fed con menor urgencia de endurecer su postura", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* El peso mexicano subía por la tarde un 0,38%, a 17,9107 por dólar, a niveles no vistos desde julio del año pasado, también tras un reporte local de inflación que reforzó las perspectivas de que el banco central local hará una pausa en su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

* El índice general de precios al consumidor se moderó en la primera quincena de diciembre más de lo previsto a un 3,72%. La inflación subyacente también disminuyó más de lo esperado y se ubicó en un 4,34%, aun así, continuó por sobre el objetivo permanente de Banco de México de un 3% +/- un punto porcentual.

* En la bolsa, en tanto, el índice S&P/BMV IPC escalaba un 0,99%, a 65.422,68 puntos, para alcanzar máximos históricos.

* El real brasileño se disparaba por la tarde un 1,05% a 5,5308 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa ganaba un 0,76% a 159.347 puntos, tras datos de inflación menores a los esperados.

* Los precios al consumidor en la mayor economía de América Latina subieron un 4,41% en los 12 meses hasta mediados de diciembre, según el IBGE. La cifra se situó por debajo del 4,50% de un mes antes y del 4,43% previsto por economistas en un sondeo de Reuters.

* El peso colombiano, en tanto, se apreciaba un 0,7% a 3.755,50 unidades por dólar, en su cuarta sesión de ganancias; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP sumaba un 0,4% a 2.064,79 puntos.

* "El peso colombiano enfrenta fuerzas contrapuestas: por un lado, el trasfondo externo sigue siendo relativamente favorable para monedas emergentes de alto carry trade; por otro, en el frente local, la declaración del Estado de Emergencia Económica y Social introduce un nuevo foco de atención sobre la estrategia fiscal y el uso de facultades extraordinarias del Gobierno", aseguró Acciones y Valores.

* El peso chileno cerró la jornada con un alza del 0,25%, en 908,20/908,50 unidades por dólar y se mantuvo en su mejor nivel desde inicios de octubre del año pasado. En tanto, el referencial de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subió un leve 0,14%, a un máximo histórico de 10.403,73 puntos.

* El peso mayorista argentino se apreció un ligero 0,07%, a 1.451 por dólar, al tiempo que el índice accionario líder S&P Merval retrocedía alrededor de un 0,83%, tras anotar el viernes pasado su récord máximo intradiario.

* Los inversores permanecen atentos al impacto que tendrá la nueva banda de flotación cambiaria que entrará en vigencia desde enero al ritmo de la inflación mensual.

* El mercado monetario en Argentina permanecerá cerrado el miércoles y jueves, mientras que la bolsa tendrá horario reducido el miércoles y cerrará el jueves.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un ligero 0,06% a 3,365/3,366 unidades por dólar. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró el martes 140 millones de dólares en el mercado de contado a un tipo de cambio promedio de 3,3650 soles por dólar, informó la entidad. La Bolsa de Lima, en tanto, subía hacia el cierre un 0,73%, a 1.129,71 puntos. (Reporte de Manuel Farías; reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, editado por Javier López de Lérida)