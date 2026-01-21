Monedas suben por menor aversión al riesgo tras discurso de Trump en Davos

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 21 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subieron el miércoles, pese a un repunte global del dólar tras un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, en el que descartó el uso de la fuerza para controlar Groenlandia.

* Luego, Trump, retiró la amenaza de imponer aranceles a varios países por su postura sobre Groenlandia, afirmando que había llegado a las líneas generales de un acuerdo con la OTAN sobre el futuro de la isla, por lo que no recurriría a la fuerza.

* "En base a este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero", escribió el republicano en Truth Social tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos.

* Tras el discurso de Trump, el índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, revirtió pérdidas de primera hora y pasó a cotizar en azul.

* Las ganancias fueron lideradas por el peso chileno que subió un 1,21%, a 873,20/873,50 unidades por dólar, su máximo nivel de cierre desde diciembre de 2023, apoyado en un alza en los precios del cobre. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, se fortaleció un 0,86% a 11.254,87 unidades.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,4843 unidades por dólar, con una ganancia de un 0,56% frente al precio de referencia de LSEG del martes en una sesión marcada por la divulgación de cifras de las ventas al por menor de noviembre y de la actividad económica de diciembre.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, avanzaba un 0,33% a un récord máximo histórico de 67.923,90 puntos.

* El real brasileño se apreció un 1,1%, a 5,3209 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo escalaba un 2,95%, a 171.182,24 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario se apreció un 0,28% a 1.430,5 por dólar, un 8,5% por debajo del límite superior de la banda de flotación de 1.552,35 unidades vigente en la fecha.

* "Con respecto al tipo de cambio, es importante destacar que ahora, el Gobierno no tiene grandes incentivos a abandonar el sistema de flotación con bandas, pero habrá que estar atentos a que el mencionado plan de compra de reservas no lleve presión al tipo de cambio en los próximos meses", señaló CMA.

* En tanto, el índice bursátil Merval subió un 3,59%.

* "El Gobierno privilegia la tranquilidad cambiaria y monetaria, aún recurriendo a altas tasas internas con su efecto recesivo", dijo VatNet Financial Research.

* El peso colombiano cambió la tendencia de las primeras horas y ganó un 0,02% a 3.671,90 unidades por dólar, mientras que el índice accionario MSCI Colcap subía un 1,53% a 2.438,67 puntos antes del cierre.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,03% a 3,356/3,357 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,04% a 1.347,47 puntos.

* El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó la compra de 441 millones de dólares en el mercado de contado a un tipo de cambio promedio de 3,3560 soles por dólar. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)