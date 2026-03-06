Monedas y bolsas anotan baja semanal impactadas por aversión al riesgo ante guerra en Irán

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 6 mar (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de América Latina cerraron la semana acumulando pérdidas, en medio de la aversión al riesgo global por la guerra en Irán y sus consecuencias económicas ante el fuerte avance de los precios del petróleo.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el viernes la "rendición incondicional" de Irán, lo que supone una escalada dramática de sus demandas una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto con Israel.

* El conflicto amenaza con complicar el crecimiento mundial y avivar una inflación que se estimaba mayormente controlada.

* Mientras, la economía de Estados Unidos perdió inesperadamente puestos de trabajo en febrero, lo que si bien llevó a los operadores a aumentar sus apuestas por un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en junio, también ensombreció el panorama.

* La pérdidas de puestos de trabajo se dieron en medio de una huelga de los trabajadores sanitarios y las duras condiciones meteorológicas invernales, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4,4%.

* El dato ayudó a que el dólar retrocediera a nivel externo y diera algo de respiro a nivel de las monedas de la región.

* Los nuevos indicios de debilidad en el empleo estadounidense y las preocupaciones por la inflación impulsada por el petróleo están acorralando a las autoridades de la Reserva Federal en una incómoda disyuntiva: mantener estable el costo de los préstamos para garantizar que la inflación no empeore o reducirlo para apuntalar al mercado laboral.

* En ese escenario, el peso mexicano reducía pérdidas de más temprano y bajaba un 0,32%, a 17,7827 unidades por US$. En la semana, el peso sumaba una caída cercana al 3,5%, apuntando a su peor resultado semanal desde julio de 2024.

* Mientras, el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, perdía un 1,1%, a 67.630,15 puntos, con lo cual acumulaba en la semana un declive de alrededor del 5%, su peor desempeño semanal desde mayo de 2020.

* El real brasileño revirtió sus bajas de más temprano y avanzó un 0,88% a 5,2414 unidades por US$, aunque en la semana la moneda local descendió un 2%. El referencial bursátil Bovespa, en tanto, retrocedía camino al cierre un 0,36% a 179.810 puntos, acumulando una baja de 4,8% en la semana.

* El peso chileno también revirtió fuertes pérdidas y cerró con un alza del 0,93%, en 905,20/905,50 unidades por US$, ante una toma de ganancias y tras los débiles datos de empleo estadounidenses. Sin embargo, durante la semana, la moneda local acumuló un retroceso del 3,66% frente al billete verde, producto de la aversión al riesgo detonada por la guerra de Oriente Medio.

* Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, también revirtió importantes bajas de más temprano y avanzó un 0,16%, a 10.314,03 puntos.

* Los precios al consumidor en Chile no presentaron variación en febrero, mientras la inflación anualizada tocó su nivel más bajo en más de seis años, según datos del viernes del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (Ine). En 12 meses, la inflación se ubicó en un 2,4%, en la parte baja del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2% y 4%, y su mínimo desde septiembre de 2019.

* El peso colombiano borró pérdidas iniciales y terminó con alza de un 0,13% a 3.770 unidades por US$, aunque en la semana acumuló una caída del 0,47%; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,23% a 2.187,47 puntos cerca del cierre.

* Los mercados tomaban posiciones de cautela antes de la jornada electoral del domingo, en la que los colombianos irán a las urnas para definir tres candidatos presidenciales y elegir un nuevo Congreso, en unas elecciones que determinarán la capacidad del próximo mandatario para impulsar leyes y cumplir su programa de gobierno.

* El peso interbancario argentino se depreció un 0,56% a 1.416 unidades por US$, con una baja semanal del 1,27%. El banco central (BCRA) dijo el viernes que compró 40 millones de US$ en la plaza para acumular 291 millones de US$ en la semana. En lo que va de año ha adquirido más de 3.000 millones de US$.

* Sin embargo, el índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires trepó un 0,62% ante reacomodamientos de carteras luego de acumular siete sesiones en terreno negativo.

* "El escenario actual presenta una elevada volatilidad internacional producto de factores geopolíticos, tecnológicos y macroeconómicos de países desarrollados", dijo el Grupo SBS.

* La moneda peruana, el sol, cerró con una baja de un 0,89% en 3,4780/3,4810 unidades por US$. Por otra parte, la Bolsa de Lima revertía pérdidas y hacia el cierre cotizaba con un ligero avance del 0,14% a 1.379,39 puntos.

(Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)