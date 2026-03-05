Monedas y bolsas caen ante aversión al riesgo por extensión conflicto Irán

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 5 mar (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de América Latina cayeron el jueves por la aversión al riesgo y el temor a que la guerra entre Estados Unidos e ‌Israel contra Irán se mantenga por un período ‌prolongado ⁠y afecte la marcha de la economía mundial e impulse la inflación.

* La campaña estadounidense-israelí contra Irán entró en su sexto día el jueves con lo que los residentes describieron como un bombardeo aún más intenso, mientras que Irán prometió tomar represalias en cualquier lugar por el ​ataque estadounidense ⁠a un barco a miles ⁠de kilómetros de la zona de combate.

* Más petroleros fueron atacados el jueves en aguas del golfo Pérsico a medida que se intensificaba la guerra ​entre Estados Unidos e Irán, y drones iraníes entraron en Azerbaiyán, amenazando con extender la crisis a más productores de petróleo de la región.

* Ante la ‌búsqueda por los activos seguros, el dólar avanzaba un 0,52% por la tarde, medido por ​el índice que sigue al billete verde frente a una canasta de ​seis monedas, lo que también golpeada a las monedas de la región.

* El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo el jueves que una inflación aún alta y la reciente solidez de las cifras de empleo podrían cambiar la perspectiva de riesgo de la entidad cuando el conflicto de Estados Unidos con Irán podría impulsar aún más los precios al consumidor clave.

* Los operadores han retrasado sus perspectivas de recortes de tasas de la Fed ante el temor de que una extensión del conflicto con Irán genere ​un aumento de la inflación.

* El número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo se mantuvo sin cambios la semana pasada, mientras que los despidos se redujeron de forma drástica en febrero, en consonancia con la estabilidad del mercado laboral.

* ⁠En medio de toda la incertidumbre que rodea a los mercados, China, la segunda mayor economía del mundo, fijó su objetivo de crecimiento económico para este año en un rango de 4,5% a 5%, una ‌ligera rebaja respecto al ritmo del 5% alcanzado en 2025.

* El peso mexicano bajaba por la tarde un 1,29%, a 17,781 unidades por dólar, al tiempo que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, perdía un 2,63%, a 68.575,23 puntos.

* "La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense (...), ante señales de que la guerra en Irán podría continuar, lo que genera aversión al riesgo, presiona al alza los precios de energéticos en el mercado de materias primas y eleva las expectativas de inflación a nivel global", dijo Banco Base en un reporte.

* El real brasileño cedió un 1,33%, a 5,2879 por dólar, mientras que el referencial ‌bursátil Bovespa se derrumbaba hacia el cierre un 2,58%, a 180.592 unidades.

* El peso chileno cerró la sesión con una caída del 2,13%, en 913,60/913,90 unidades por dólar, ⁠ante el avance global del billete verde y la baja en los precios del cobre, la mayor exportación del país. El referencial de la bolsa de comercio ‌de Santiago, el IPSA, en tanto, descendió un 1,88%, a 10.297,93 puntos.

* "El IPSA de Chile ha estado retrocediendo... desde máximos históricos alrededor de ⁠los 11.700 puntos desde finales de enero de este año y se aproxima a completar siete semanas consecutivas cerrando en ⁠negativo. Sin embargo, el IPSA encuentra algo de soporte alrededor de los 10.000 puntos, por ser ese un nivel psicológico de número entero", dijo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

* El peso colombiano finalizó con caída de un 0,75% a 3.775 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 0,30% a 2.163,91 puntos cerca del cierre, explicado principalmente por bajas en acciones del sector financiero.

* El peso mayorista argentino cedió un 0,39%, a 1.408 por dólar, en un ‌circuito con una activa intervención del banco central (BCRA) que en el transcurso del ​2026 acumula compras cercanas a los 3.000 millones de dólares a favor de sus reservas internacionales.

* Mientras, el índice accionario S&P Merval perdió un 0,33%, tras hundirse un 8,26% en las anteriores seis sesiones.

* La moneda peruana, el sol, cerró con una baja de un 1,07% en 3,4390/3,4500 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima se derrumbaba por la tarde un 3,57% a 1.370,91 puntos. (Reporte de Manuel Farías. ‌Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por)