Monedas y bolsas caen en conjunto con materias primas; peso colombiano lidera bajas

SANTIAGO, 5 feb (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de valores de América Latina cayeron el jueves, con un retroceso en los precios de las materias primas producto de una liquidación tras un alivio de las tensiones geopolíticas a nivel mundial que redujo el apetito por los activos tangibles

* Las materias primas se unieron a otros mercados financieros, como el de valores, en una caída vertiginosa, al desaparecer parte del furor especulativo de los mercados, que habían alcanzado máximos históricos

* Los precios del petróleo cayeron casi un 3%, a lo que se sumaba una fuerte baja en los precios del cobre, del oro y un desplome de la plata

* En tanto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el número de personas que solicitaron por primera vez ayudas por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, probablemente debido a las tormentas de nieve en gran parte del país, aunque las condiciones del mercado laboral se mantuvieron estables

* Los datos de las solicitudes no influyen en el informe de empleo de enero, que se debía publicar el viernes pero que fue postergado hasta el próximo miércoles debido al cierre parcial del Gobierno hace unos días

* Las pérdidas fueron lideradas por el peso colombiano, que cayó un 1,63%, a 3.710 unidades por dólar, luego que el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, dijo que la semana pasada el Gobierno realizó compras masivas de dólares y es probable que siga haciéndolo

* En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 1,91% a 2.335,48 puntos

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,3930 unidades, con una pérdida de un 0,33%

* El banco central de México interrumpió un largo ciclo de relajamiento monetario, al dejar la tasa clave en un 7%, aunque hacia adelante dijo que podría retomar los ajustes al tiempo que retrasó para 2027 su fecha estimada de convergencia a la meta de inflación

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, integrado por las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,11%, a 68.661,71 unidades

* El real brasileño se depreció un 0,07%, a 5,2540 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzó un 0,54%, a 182.682,91 puntos

* En Argentina, el peso mayorista subió un 0,35% a 1.443 unidades por dólar con intervención diaria del banco central (BCRA), que acumula compras por 1.425 millones de dólares en 2026. El jueves tomó del mercado 126 millones de dólares

* El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cayó un 2,75%, con lo que acumula una baja del 10% en las últimas siete sesiones

* El peso chileno bajó un 0,67%, a 865,00/865,30 unidades por dólar, afectado por un retroceso en los precios del cobre, el principal envío del país. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió un 1,53%, a 11.251,62 unidades

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,15% a 3,366/3,367 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 1,27% a 1.376,96 puntos

