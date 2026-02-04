Monedas y bolsas caen en medio de avance global del dólar tras dato empleo en EEUU
Por Froilan Romero
SANTIAGO, 4 feb (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de valores de América Latina cayeron el miércoles, en medio de un avance del dólar en los mercados globales y la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos ante la falta de datos generada por el cierre parcial del Gobierno.
* El presidente Donald Trump promulgó el martes por la noche un acuerdo de gasto que puso fin al cierre parcial del Gobierno estadounidense tras cuatro días, pero los datos cruciales sobre el empleo que debían publicarse el viernes se retrasarán.
* El miércoles, el procesador de nóminas ADP reportó que las contrataciones del sector privado de Estados Unidos aumentaron en 22.000 en enero, por debajo de lo previsto. Economistas consultados por Reuters estimaban en promedio un incremento de 48.000.
* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,2%.
* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,3213 unidades por dólar, con una pérdida de un 0,55%. En las dos sesiones anteriores, el peso acumuló un retorno del 1,3%.
* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 1,79%, a 68.494,47 unidades, después de haber registrado en la jornada anterior su mayor ganancia diaria desde abril.
* El real brasileño se depreció un 0,03%, a 5,2501 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 2,57%, a 180.902,22 puntos.
* En Argentina, el peso interbancario operó con baja del 0,14% a 1.448 unidades por dólar.
* "Si sigue mejorando el indicador del JP.Morgan (riesgo país), el Gobierno podría tener acceso al mercado internacional para emitir deuda, lo que ayudaría a despejar la incertidumbre acerca de los vencimientos que tiene que hacer frente en los próximos años", dijo Capital Markets Argentina.
* "Sin embargo, esta tranquilidad cambiaria se relaciona también a un faltante de liquidez en el mercado de pesos, lo que se traduce en mayores tasas de interés de los títulos en moneda local", señaló.
* En tanto, el índice bursátil Merval perdió un 0,74%, para acumular una baja del 7,04% en seis sesiones.
* El peso chileno cayó un leve 0,05%, a 859,20/859,50 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió un 1,58%, a 11.426,48 puntos.
* El Banco Central chileno dijo el miércoles que sopesó la opción tanto de mantener la tasa de interés en 4,5% como esperaba el mercado o recortarla en 25 puntos básicos, pero prevaleció la primera opción para evitar volatilidad en los mercados y afectar la predictibilidad de la política monetaria, según las minutas publicadas el miércoles.
* El peso colombiano terminó con baja de un 0,07% a 3.650,50 unidades por dólar, en su segunda sesión de pérdidas; al tiempo que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa caía un 3,41 a 2.353,52 puntos cerca del cierre.
* El equipo técnico del Banco Central de Colombia pronosticó una inflación de 3,7% para el cierre del 2027, con lo que se ubicaría aún por encima de la meta puntual de 3% por sexto año consecutivo, al tiempo que tiene la visión de una tasa de interés de referencia mayor a la estimada por el mercado.
* La moneda peruana, el sol, finalizó la jornada sin cambios a 3,361/3,362 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 2,62% a 1.389,57 puntos.
(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas y Javier Leira)