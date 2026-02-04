Monedas y bolsas caen en medio de avance global del dólar tras dato empleo en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 4 feb (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de valores de América Latina cayeron el miércoles, en medio de un avance del dólar en ⁠los mercados globales y la incertidumbre sobre la ⁠política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos ante la falta de datos generada por el cierre parcial del Gobierno.

* El presidente Donald Trump promulgó el martes por la noche un acuerdo de gasto que puso ⁠fin al ‌cierre parcial del ​Gobierno estadounidense tras cuatro días, pero los datos cruciales sobre el empleo que debían publicarse el viernes se retrasarán.

* El miércoles, ​el procesador de nóminas ADP reportó que las contrataciones del sector privado de Estados Unidos aumentaron en 22.000​​​​​​​​ en enero, por ‌debajo de lo previsto. Economistas consultados por Reuters estimaban en promedio un incremento de ‌48​​​.000.

* El índice dólar, que compara al billete ​verde ante una canasta de seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,2%.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,3213 unidades por dólar, con una pérdida de un 0,55%. En las dos sesiones anteriores, el peso acumuló un retorno del 1,3%.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 1,79%, a 68.494,47 unidades, después de haber registrado en la jornada anterior su mayor ganancia diaria desde abril.

* El real brasileño se depreció un 0,03%, a 5,2501 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un ⁠2,57%, a 180.902,22 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario operó con baja del 0,14% a 1.448 unidades por dólar.

* "Si sigue mejorando el indicador del JP.Morgan (riesgo país), el ​Gobierno podría tener acceso al mercado internacional para emitir deuda, lo que ayudaría a despejar la incertidumbre acerca de los vencimientos que tiene que hacer frente en los próximos años", dijo Capital Markets Argentina.

* "Sin embargo, esta tranquilidad cambiaria se relaciona también a un faltante de liquidez en el mercado de pesos, lo que se traduce en mayores tasas de interés de los títulos en moneda local", señaló.

* En tanto, el índice bursátil Merval perdió un 0,74%, para acumular una baja del 7,04% en seis sesiones.

* El peso chileno cayó un leve 0,05%, a 859,20/859,50 por ⁠dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió un 1,58%, a 11.426,48 puntos.

* El Banco ​Central chileno dijo el miércoles que sopesó la opción tanto de mantener la tasa de interés en 4,5% como esperaba el mercado o recortarla en 25 puntos básicos, pero prevaleció la primera opción para evitar volatilidad en los mercados y afectar la predictibilidad de la política monetaria, según las minutas publicadas el miércoles.

* El peso ‍colombiano terminó con baja de un 0,07% a 3.650,50 unidades por dólar, en su segunda sesión de pérdidas; al tiempo que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa caía un 3,41 a 2.353,52 puntos cerca del cierre.

* El equipo técnico del Banco Central de Colombia pronosticó una inflación de 3,7% para el cierre del 2027, con lo que se ubicaría aún por encima de la meta puntual de 3% por sexto año consecutivo, al tiempo que ​tiene la visión de una tasa de interés de referencia mayor a la estimada por el mercado.

* La moneda peruana, el sol, finalizó la jornada sin cambios a 3,361/3,362 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 2,62% a 1.389,57 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, ‍en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas y Javier Leira)