Monedas y bolsas caen por aversión al riesgo tras aranceles de Trump a China

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 10 oct (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de valores de América Latina cayeron el viernes, en medio una mayor aversión al riesgo después de que el presidente Donald Trump amenazara con incrementar los aranceles a las importaciones chinas.

* En el cierre de una semana marcada por la falta de datos debido al cierre parcial del Gobierno estadounidense, Trump amenazó con subir los aranceles a China y cancelar una reunión con el presidente Xi Jinping, en una arremetida contra Pekín que hizo que los mercados y las relaciones entre las mayores economías del mundo entraran en una espiral descendente.

* Los inversores siguen apostando a un recorte de tasas de interés de un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria del 28 y 29 de octubre.

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el viernes que los datos privados muestran que el mercado laboral sigue siendo débil y refuerzan los argumentos a favor de nuevos recortes de las tasas de interés, pero añadió que el banco central solo necesita moverse con "cautela" en pasos de un cuarto de punto porcentual mientras evalúa la economía.

* El informe sobre el empleo correspondiente a septiembre se ha retrasado por el cierre del Gobierno federal, pero Waller dijo que los informes de datos privados, como el reciente del procesador de nóminas ADP que muestra una contracción en el empleo el mes pasado, han sido consistentes en mostrar que el mercado laboral está perdiendo fuerza.

* La confianza de los consumidores estadounidenses se mantuvo estable en octubre y los hogares parecieron hacer caso omiso de la paralización, aunque persistieron las preocupaciones por el mercado laboral y la inflación.

* La divisa estadounidense retrocedía alrededor de un 0,4% frente a una canasta de seis importantes monedas que componen el índice dólar.

* En la región, las pérdidas fueron encabezadas por el real brasileño, que se depreció un 2,39% a 5,5038 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cayó un 0,6%, a 140.859,07 puntos y acumuló una baja del 2,32% durante la semana.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,5315 por dólar, con una pérdida de un 0,79% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, en un mercado con la mira puesta en los comentarios de varios funcionarios de la Fed en distintos actos públicos.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, caía un 0,41%, a 60.568,08 unidades para cerrar la semana con pérdidas.

* La actividad industrial de México bajó un 0,3% en agosto contra el mes previo y declinó un 3,6% a tasa interanual, dijo el viernes el instituto de estadísticas.

* El peso chileno cedió un 0,87%, a 958,80/959,10 unidades por dólar presionado, además, por una baja en los precios del cobre, la principal exportación del país, pero registró en alza semanal del 0,53%.

* En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajó un 1,62%, a 8675,80 unidades.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) CMCU3 perdió un 3,8%, a US$10.450 la tonelada.

* El peso colombiano terminó con baja del 0,97% a 3924,63 unidades por dólar, con lo que acumuló una depreciación de 1,41% en la semana; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizó un 1,03% en la sesión a 1869,78 puntos.

* La moneda peruana, el sol cayó un 0,31% a 3,4340/3,4370 unidades por dólar.

Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 1,75% a 995,27 puntos, en medio de la incertidumbre política tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte.

* Los legisladores de Perú juramentaron el viernes al jefe del Congreso, José Jeri, como nuevo presidente del país poco después de votar por unanimidad para destituir a Boluarte, una de las líderes menos populares del mundo.

* El Banco Central de Perú mantuvo el jueves su tasa de interés de referencia en 4,25%, en línea con las expectativas de los analistas.

* Los mercados argentinos permanecían cerrados el viernes debido a un feriado local. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México y Juana Inés Casas en Santiago, Editado por Manuel Farías y Javier Leira)