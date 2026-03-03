Monedas y bolsas se derrumban ante aversión al riesgo por guerra en Oriente Medio

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 3 mar (Reuters) - Las monedas y bolsas de América Latina se derrumbaron el martes, en medio de la aversión al riesgo global debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que amenaza con golpear el crecimiento y acelerar la inflación mundial

* Los mercados terminaron con fuertes bajas, aunque se alejaron de sus mínimos tocados en la jornada

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis monedas pares, ganaba casi un 0,5% por la tarde y alcanzó máximos de más de un mes, presionando con fuerza a las monedas de la región

* "El dólar avanza ante la persistente aversión al riesgo a nivel global. El mercado se mantiene con la preocupación de que el conflicto en Medio Oriente pueda prolongarse y generar disrupciones relevantes, presionando al alza los precios del petróleo y, con ello, la inflación global", dijo Banco Base en un reporte

* Los precios mundiales del petróleo y el gas subían el martes, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán detuvo las exportaciones de energía desde Oriente Medio, con Teherán atacando barcos e instalaciones energéticas, cerrando la navegación en el estrecho de Ormuz y obligando a detener la producción desde Qatar hasta Irak

* El peso mexicano bajaba por la tarde un 1,85%, a 17,6182, cotizando en niveles no vistos desde enero. El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, se derrumbaba un 2,8%, a 68.606,49 unidades

* El real brasileño perdió un 1,91% a 5,2639 unidades por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa descendía un 2,95% a 183.724 puntos, registrando durante la sesión sus mínimos en más de un mes

* La economía de Brasil creció un 2,3% en 2025, su peor resultado desde la pandemia del COVID en 2020, ya que las altas tasas de interés redujeron el consumo y la inversión, según datos oficiales publicados el martes

* El peso chileno cerró la jornada con una caída del 2,82%, en 910,20/910,50 unidades por dólar, a su peor nivel de cierre desde diciembre, ante el avance global de la divisa estadounidense y un retroceso en los precios del cobre, la mayor exportación del país

* El cobre perdió 1,5% a 12.909 dólares la tonelada, tras alcanzar los 12.722 dólares, un piso desde el 19 de febrero

* Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, se retrocedió un 2,85% a 10.248 puntos, en su menor nivel desde noviembre pasado

* El peso mayorista argentino se depreció un 1,48% a 1.416 unidades por dólar, junto al sostenimiento del banco central (BCRA) que a diario compra divisas para respaldar sus reservas internacionales. El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires perdió un 0,23% y acumuló cinco sesiones consecutivas con una pérdida del 8,3%

* El peso colombiano se depreció alrededor de un 1,2% a 3.786 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba hacia el cierre un 0,8% a 2.130,86 puntos

* La moneda peruana, el sol, cerró con un retroceso de 1,64% en 3,4150/3,4200 unidades por dólar. El Banco Central de Perú colocó un swap cambiario por 900 millones de soles (unos 263,2 millones de dólares). Por otra parte, la Bolsa de Lima se hundía hacia el cierre un 4,08 a 1.403,54 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado en español por Ricardo Figueroa)