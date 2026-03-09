Monedas y bolsas se recuperan en una sesión volátil por la guerra en Irán

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 9 mar (Reuters) - Los principales mercados de monedas y acciones de América Latina se recuperaron el lunes tras fuertes descensos durante la sesión, en un escenario de volatilidad en los mercados por la escalada de la guerra en Irán.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la CBS en una entrevista que cree que la guerra contra Irán "Ha avanzado mucho" y que Washington se encuentra "Muy por delante" de su previsión inicial estimada de cuatro a cinco semanas, dijo una reportera que tuvo un entrevista con él en X.

* Eso mejoró el ánimo de los inversores y llevó a Wall Street a revertir sus pérdidas previas.

* Previamente el lunes, Irán nombró a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de línea dura siguen firmemente al mando del país.

* La perspectiva de que la interrupción del suministro energético mundial, ya de por sí una de las más graves de la historia, pueda prolongarse más de lo previsto provocó un alza récord de los precios del petróleo -que alcanzó los 120 US$ por barril antes de retroceder- y una caída en picada de los mercados bursátiles mundiales.

* Por la tarde y tras el cierre regular de los mercados de petróleo, los precios del Brent y del WTI cambiaron de tendencia y se desplomaron ante indicios de Washington relajaría sanciones sobre Rusia.

* El peso mexicano subía por la tarde un 0,72%, a 17,643 unidades por US$, después de perforar la barrera de 18 por US$. La noche del domingo el peso llegó a debilitarse hasta 18,0215 unidades, uno de sus peores niveles en lo que va del año.

* El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, moderaba sus fuertes pérdidas de más temprano y bajaba un 0,64%, a 66.880,22, encarrilando de todas formas su tercera sesión seguida de bajas.

* En tanto, la inflación general de México se aceleró en febrero más de lo esperado y superó el objetivo oficial, lo que, junto a una reciente escalada de los precios del petróleo, avibaba la perspectiva de que el banco central mantendrá nuevamente sin cambios la tasa de interés este mes.

* El real brasileño se recuperaba de bajas iniciales y hacia el cierre escalaba un 1,45%, a 5,1677 por US$, mientras que el referencial bursátil Bovespa trepaba un 1,2%, a 181.525 puntos.

* El peso chileno moderó sus bajas y cerró la sesión con una caída del 0,89%, en 913,20/913,50 unidades por US$, tras tocar más temprano mínimos desde el 10 de diciembre pasado. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, revirtió su descenso anterior y subió un 1,11%, a 10.428,23 puntos, también tras tocar su menor nivel desde mediados de diciembre.

* El peso argentino interbancario cerró estable 1416 unidades por US$. El banco central compró 50 millones de US$ en el mercado mayorista. El referencial de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,34%.

* El peso colombiano avanzó un 0,07%, a 3767 unidades por US$, mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP trepaba un 2,31%, a 2225,68 puntos.

* El gobernante Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático ganaron la mayor cantidad de curules en el Congreso en las elecciones legislativas del domingo, en una jornada marcada por la abstención y que evidenció la fragmentación del mapa político en Colombia, según los escrutinios de la Registraduría Nacional.

* La moneda peruana, el sol, finalizó la jornada con una depreciación del 0,27%, a 3,4880/3,4905 unidades por US$, mientras la Bolsa de Lima perdía un ligero 0,04%, a 1377,74 puntos, luego de perder más de un 2% durante la sesión.

