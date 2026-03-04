Monedas y bolsas suben ante caída global del dólar y tras datos empleo en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 4 mar (Reuters) - La mayoría de las principales monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron al alza el miércoles, luego de dos días consecutivos de fuertes pérdidas, ‌por un retroceso del dólar en ‌los mercados globales ⁠y tras datos del empleo en Estados Unidos que superaron las expectativas del mercado. * Las nóminas privadas estadounidenses subieron más de lo esperado en febrero, pero los datos del mes anterior se revisaron considerablemente a la baja, mostró el miércoles el informe nacional ​de empleo ⁠de ADP.

* El ⁠empleo privado sumó 63.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un alza revisada a la baja de 11.000 en enero. Los economistas encuestados ​por Reuters esperaban un incremento de 50.000 empleos, tras el incremento de 22.000 de enero.

* El índice dólar, que compara al billete ‌verde ante una canasta de seis monedas, retrocedía alrededor de un 0,3%, tras dos jornadas de ​fuertes alzas en que los inversores buscaron refugio por el ​temor generado por el conflicto bélico en Oriente Medio.

* Los inversores están empezando a prepararse para un conflicto largo en Oriente Medio que podría avivar la inflación, amenazar el crecimiento económico y socavar los argumentos a favor de una rebaja de las tasas de interés en Estados Unidos en los próximos meses.

* Los futuros de los fondos federales indicaban el miércoles una probabilidad aproximada del 43% de que la Reserva Federal baje las tasas en junio, después de que los mercados veían ​una probabilidad superior al 50% a fines del mes pasado. * El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 17,5686 por dólar, con una ganancia de un 0,75% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando ⁠se hundió un 2,3%. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 2,68%, a 70.257,97 unidades. * El real brasileño se apreció ‌un 0,86%, a 5,2184 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzó un 1,39%, a 185.656,45 puntos.

* En Argentina, el peso se apreció un 0,96%, a 1.402,5 por dólar, tras una apertura en baja, y los negocios para finales de junio se pactaron en torno a las 1.524 unidades.

* El banco central (BCRA), que compra divisas para respaldar sus reservas internacionales, acumula 2.841 millones de dólares en lo que va de 2026, con los 40 millones que sumó este miércoles.

* "No vemos un cambio de tendencia brusco para marzo. El tipo de cambio oficial probablemente se mantenga en la zona actual ‌durante el mes, con algo de volatilidad pero cerca de los 1.400 pesos", dijo Emilio Botto, de Mills Capital Group, y señaló que "el BCRA debería ⁠continuar con el ritmo de compras, lo que ayuda a sostener este equilibrio". * En tanto, el índice bursátil Merval mantuvo su debilidad con un ‌0,66% negativo al cierre, para arrastrar una seguidilla de seis jornadas en baja.

* "La escalada bélica (...) ha desatado una ola de ⁠aversión al riesgo que impactó de lleno en los activos argentinos, interrumpiendo la tendencia de recuperación que se ⁠observaba desde principios de año", dijo Wise Capital. * El peso chileno se recuperó un 1,8%, a 894,10/894,40 por dólar, tras dos días de fuertes pérdidas. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 2,42%, a 10.497,46 unidades. * El peso colombiano cerró con alza de un 1,39%, a 3.747 pesos, borrando la pérdida del día previo; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 1,33%, a ‌2.177,96 puntos cerca del cierre del mercado. * La economía de Colombia ​se expandiría este año entre un 2% y 2,5%, en medio de riesgos de desaceleración del crecimiento, consideró la codirectora del Banco Central de Colombia Laura Moisá, en una entrevista con Reuters. * La moneda peruana, el sol, cerró con un avance de un 0,21%, a 3,4110/3,4130 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 1,17%, a 1.422,69 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. ‌Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)