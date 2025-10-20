Mongolia: El presidente de Mongolia veta la destitución del primer ministro en plena crisis política

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Mongolia, Ujnaagiin Jurelsuj, ha vetado este lunes la destitución del primer ministro, Gombojavin Zandanshatar, aprobada la semana pasada por el Parlamento tras pasar tan solo cuatro meses al frente del Ejecutivo, una medida que ahonda la crisis política que atraviesa el país.

El jefe de Estado, que ha dejado sin efecto el cese, ha afirmado que la votación llevada a cabo el viernes incumple lo establecido en la Constitución del país, que fija un plazo de tres días de debate desde que se presenta la moción y de un mínimo de otros diez días hasta que se produce el cese del jefe de Gobierno.

En este sentido, el presidente ha asegurado que se ha incumplido el proceso y se ha hecho uso de una fórmula de votación incorrecta, lo que vulnera la Carta Magna, según ha indicado en un comunicado. Así, ha alertado de que "se han violado" los principios fundamentales del Estado de Derecho.

El presidente, que ha recordado que para que la medida salga adelante es necesario que existe 'quorum', ha explicado que si bien los diputados comenzaron a registrarse a su entrada en el hemiciclo sobre las 9.00 (hora local), la sesión siguió adelante a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos.

"La decisión de extender la sesión plenaria cuando no había un quorum suficiente para poder someter a votación la moción de censura es una clara violación de la normativa del Parlamento", ha apuntado.

La destitución del primer ministro había sido aprobada por el Parlamento el pasado viernes en plena pugna interna de su formación, el Partido Popular de Mongolia, a medida que avanzan las protestas y las huelgas por la imposibilidad de aprobar los presupuestos para este año.

A las críticas contra la gestión del Gobierno se ha sumado el escándalo de exportaciones de carbón a China, que se remonta a 2022 y ha estado en el centro de las disputas internas de la formación.

Dashzegvin Amarbayasgalan, hasta ahora presidente del Parlamento, lo ha acusado de beneficiarse directamente de este entramado a través de una empresa estatal, mientras que Zandanshatar acusa al propio Amarbayasgalan de estar implicado.

Amarbayasgalan presentó el viernes su dimisión, que fue aceptada por los diputados y con la que aseguraba que trataba de "limpiar su imagen".