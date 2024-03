04/03/2024 La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la jornada de la Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH) de la OMS sobre 'Trasformación de los sistemas sanitarios ante el cambio climático', en el Ministerio de Sanidad, a 4 de marzo de 2024, en Madrid (España). La Alianza para la Acción Transformadora sobre el Clima y la Salud (ATACH) trabaja para hacer realidad la ambición fijada en la COP26 de construir sistemas de salud sostenibles y resilientes al clima, utilizando el poder colectivo de los Estados Miembros de la OMS y otros partes interesadas para impulsar esta agenda; y promover la integración del nexo entre cambio climático y salud en los respectivos planes nacionales, regionales y globales. SALUD Jesús Hellín - Europa Press

