Mónica García censura que Ayuso mande "a otro lado a abortar" a mujeres y advierte que no consentirá que incumpla ley

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por mandar "a otro lado a abortar" a las mujeres y le ha advertido que no consentirá que incumpla la ley.

Lo ha trasladado en sus redes sociales adjuntando un vídeo de la sesión de control en la Asamblea este jueves, concretamente en la pregunta de Más Madrid centrada en la interrupción voluntaria del embarazo.

En la misma, Ayuso ha afirmado que el registro de objetores al aborto "pone en riesgo" artículos de la Constitución Española y ha advertido de que no se harán "listas negras" en la región.

"No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha rematado la presidenta.

García ha cuestionado que "a dónde exactamente" deben irse si "a una privada para hacer negocio" o "a Londres".

"No vamos a consentir ni que se incumpla la ley ni que se den pasos atrás en los derechos de las mujeres", ha insistido.

Por último, ha vuelto a insistir en que su Ministerio va a utilizar "todas las herramientas jurídicas" para que se "garantice el aborto en la Sanidad Pública".

La pasada semana el Gobierno central daba tres meses a varias autonomías, entre ellas a Madrid, para que remitieran el citado registro.