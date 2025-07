Mónica García espera que el Estatuto Marco llegue al Consejo de Ministros en otoño para evitar "meterlo en un cajón"

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comunicado este miércoles que la intención de su departamento es llevar el nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios al Consejo de Ministros el próximo otoño, ya que, de no ser así, considera que "sería condenarlo a meterlo en un cajón". "La legislación tiene un tránsito muy largo, tiene que pasar por muchos lugares y yo necesito que esta ley llegue al Congreso de los Diputados. Si hay alguna maniobra dilatoria que no quiere que sea así, que lo diga, pero nosotros necesitamos que este texto llegue al Congreso de los Diputados y pueda ser debatido ahí", ha señalado García durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Humanos del SNS. En este sentido, García ha informado de que, tras el encuentro de este miércoles, Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas en la primera quincena de septiembre para continuar trabajando de manera técnica sobre el Estatuto Marco. Posteriormente, se convocará el foro marco del diálogo social, en el que participará el Ministerio, las CCAA y los sindicatos. "No tenemos prisa, pero sí que es verdad que tenemos la necesidad de echar a andar para que este Estatuto Marco pueda ver la luz lo antes posible y, por supuesto, dentro de esta legislatura", ha señalado la ministra. Al hilo, García ha subrayado que, tras casi tres años de negociación y 37 reuniones en la mesa de negociación del ámbito, el texto está consensuado en un 95% con los sindicatos. Asimismo, ha recordado que, hasta el momento, se han mantenido 12 reuniones con las CCAA sobre en el nuevo texto. "Lo que nos han demandado los consejeros en algunas de esas reuniones, incluidas las del ámbito técnico, es que lo habláramos con ellos y eso es lo que hemos hecho hoy, hablar con consejeros y técnicos de las diferentes comunidades para empezar a la siguiente fase de este Estatuto Marco, que es empezar a dialogar y a pulir el texto", ha afirmado. Retribuciones y jubilación anticipada, principales obstáculos La ministra ha comunicado que durante la reunión se ha compartido con los consejeros algunas demandas sindicales que exceden las competencias de Sanidad: "Como pueden ser tanto las retribuciones como la posibilidad de la jubilación anticipada, que a día de hoy son los principales obstáculos en los que nos encontramos en el acuerdo". García ha explicado que son demandas que no pertenecen ni a las competencias del Ministerio de Sanidad ni a las de un Estatuto Marco y que deberían resolverse en los ámbitos correspondientes: "Ya sean tanto en las comunidades autónomas como en el Estado, a través de los Presupuestos Generales del Estado". En este sentido, la ministra ha recordado algunas mejoras que incorpora el nuevo texto, como el "fin de la precariedad y de los contratos inestables" de los profesionales sanitarios, así como la limitación de la jornada de guardia a 17 horas. Asimismo, ha recalcado que las mejoras del nuevo Estatuto Marco son "innumerables": "Podemos afirmar que este texto va a cambiar el paradigma de las condiciones laborales de los profesionales de las próximas décadas, lo cual no implica poca complejidad. Este texto cuida a quienes nos cuidan porque este es uno de los aprendizajes que nos dejó la pandemia", ha resaltado. FINANCIACIÓN DEL ESTATUTO MARCO Respecto al compromiso presupuestario que piden las CCAA, la ministra ha indicado que el Ministerio de Hacienda, de Función Pública y de Trabajo han estado presentes durante las negociaciones del ámbito, por lo que "son plenamente conscientes de lo que se está trabajando". "Bien es verdad que también por respeto institucional a las comunidades autónomas, nosotros no hemos presentado un texto definitivo. Al revés, queremos que este texto definitivo tenga los cambios, las mejoras y que lo podamos pulir con las comunidades autónomas. Hecho por el cual, cuando tengamos el texto definitivo, como así marca la ley, presentaremos una memoria de impacto económico, como hacemos con todas las leyes", ha detallado. "Cuando las comunidades nos dicen que primero tienen que hablar de financiación antes de hablar de medidas, nosotros lo que les decimos es que vamos a hablar de las medidas y, en función de eso, sabremos cuánta financiación hay", ha manifestado. Así, ha asegurado que Sanidad pondrá "encima de la mesa" el impacto económico. "Lo que también les hemos demandado a las comunidades autónomas es que parte de ese impacto económico tiene que venir de la evaluación y el análisis que hagan ellos en todas y cada una de las regiones, porque no tienen todas las mismas particularidades", ha apuntado. Por último García ha denunciado los "ataques personales" que ha recibido tanto ella como el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, para "desincentivar" el nuevo Estatuto Marco. "Tampoco han sido menos los bulos, las mentiras y las 'fake news' que han sido difundidas y que han intentado poner a mis compañeros en contra de la norma que va a mejorar su futuro", ha agregado. No obstante, ha asegurado que no se dejarán "amedrentar por insidias o por ataques personales". "Nos vamos a dejar la piel por tener un nuevo Estatuto Marco que ponga en el centro a los pacientes de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha finalizado.