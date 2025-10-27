Monitor de cultivos de UE vuelve a recortar previsiones de rendimiento del maíz y el girasol

PARÍS, 27 oct (Reuters) - El servicio de seguimiento de cultivos MARS redujo el lunes su previsión de rendimiento medio del maíz en la Unión Europea a 6,82 toneladas métricas por hectárea (t/ha), frente a las 6,88 t/ha previstas el mes pasado.

En un informe mensual, MARS también rebajó su previsión para el rendimiento medio del girasol en la UE a 1,79 t/ha desde 1,81 t/ha.

Para la remolacha azucarera, también en proceso de recolección, el servicio MARS aumentó su previsión de rendimiento en la UE a 76,3 t/ha, desde las 74,8 t/ha previstas el mes pasado.

MARS no dio estimaciones para cereales de invierno como el trigo blando o la colza. (Reportaje de Sybille de La Hamaide Edición de Tomasz Janowski)