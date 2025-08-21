Montaña: Escalador italiano muere por salvar a colega

La mujer, la escaladora rusa Natalia Nagovitsyna, de 47 años, estaría aún con vida, pero está bloqueada desde hace casi 10 días a 7150 metros, sin radio, con una pierna rota y con poca comida.

Según la periodista Anna Piunova, editora del sitio web mountain.ru, quien sigue la historia a diario en redes sociales, la operación de rescate continúa. La noticia del fallecimiento de Sinigaglia, publicada por el portal CAI "Lo Scarpone", proviene de medios kirguisos y del canal ruso de Telegram Mash.

Fuentes locales hablaron de que Nagovitsyna se fracturó la pierna el 12 de agosto mientras descendía del Pik Pobeda con Sinigaglia y otros dos escaladores, un ruso y un alemán.

Al día siguiente, sus compañeros lograron llevarle una tienda de campaña, un saco de dormir y algunos artículos básicos. Fue durante el intento de rescatar a su amiga que Sinigaglia falleció. El sábado 16 de agosto, un helicóptero Mi-8 de la Defensa de Kirguistán despegó para intentar el rescate, pero debido a las condiciones meteorológicas extremas se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia a una altitud de 4600 metros. Los rescatistas, heridos en el accidente, fueron trasladados en un segundo helicóptero al hospital de Karakol; ninguno de ellos se encuentra en peligro de vida.

La escaladora rusa permanece atrapada en el Pik Pobeda, después de que un dron confirmara su supervivencia el 19 de agosto. De acuerdo con la periodista Piunova, un equipo de rescate de cuatro personas alcanzó hoy los 5800 metros de altitud y, gracias a las previsiones meteorológicas favorables, aspira a ascender mañana a los 6400 metros. Es una carrera contrarreloj: según Piunova, ningún escalador herido fue rescatado a esta altitud en el Pik Pobeda. En 2021, recuerda el Club Alpino Italiano (CAI), Nagovitsyna vio morir a su marido en Khan Tengri (7010 metros), tras sufrir un derrame cerebral mortal, y permaneció a su lado hasta el final a pesar de las peticiones de los rescatistas de que descendiera.

Y fue en esa ocasión que conoció a Luca Sinigaglia. Su hermana Patrizia contó a Repubblica: "¡Se conocieron hace cuatro años en Kazajistán!", cuenta. "Estaba con su marido Sergei, y Luca los encontró durante la ascensión. Los vio en apuros, así que no continuó el ascenso, sino que se detuvo para ayudarlos.

Solo logró llevar a Natalia de vuelta al campamento base, mientras que su marido, lamentablemente, falleció. Desde entonces, han estado en contacto a menudo y, ocasionalmente, han quedado en verse en algún pico del mundo".

Tampoco esta vez quería dejarla atrás, pero si para Natalia aún se puede esperar, de Sinaglia lo máximo que se puede hacer es recuperar su cuerpo, que se encuentra en una cueva de hielo a 6900 metros. Soltero y sin hijos, trabajaba en ciberseguridad.

Los viajes de aventura eran su pasión.

La embajada de Italia en Astana, en coordinación con el cónsul honorario en Biskek, sigue la situación y mantiene contacto constante con las autoridades locales y la familia.

"Realizó un acto de gran valentía", continúa su hermana.

"Estamos desesperados, pero podemos aferrarnos a esta certeza.

Nunca habría dejado a nadie atrás".

En las redes sociales algunos ya lo llaman "héroe": "Un gesto", escribe un usuario en el perfil de Instagram de Luca, "que te abre a la posibilidad de alcanzar el cielo". (ANSA).