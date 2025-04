Montecarlo inicia el camino al primer Roland Garros de la era post-Nadal

En la primera temporada desde la retirada de Rafa Nadal, la tierra batida busca en Europa a su nuevo maestro y el Masters 1000 de Montecarlo (6-13 de abril) abre el camino de los grandes torneos previos a Roland Garros (25 de mayo-8 de junio).

Esta edición, marcada también por la ausencia obligada del número 1 mundial Jannik Sinner al estar cumpliendo una suspensión por dopaje hasta el 4 de mayo, se presenta muy abierta.

"No diría que hay un favorito", afirmó el viernes el griego Stefanos Tsitsipas (8º del mundo), tres veces ganador en la arcilla del Principado y defensor del título.

"Saber que he ganado tres veces me da un poco de confianza, pero no voy a ganar partidos solo porque ya haya ganado tres veces aquí. Se comienza desde cero" cada año, subrayó el tenista heleno, que en febrero fue campeón en el ATP 500 de Dubái, pero que en el Abierto de Australia de enero fue eliminado en su entrada en liza.

La prudencia de Tsitsipas está más que justificada, sobre todo después de que el sorteo del viernes le deparara una hoja de ruta que le podría medir en cuartos de final con el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo y primer cabeza de serie en ausencia de Sinner.

Para el finalista de la edición de 2024 Casper Ruud (6º del ranking ATP), "la lista de jugadores que tienen opciones de ganar los Masters 1000 (los segundos torneos en importancia después de los Grand Slam) es más amplia" ahora que en el pasado.

La prueba de ello se ha dado en Estados Unidos recientemente, donde el británico Jack Draper (7º) y el checo Jakub Mensik (24º) ganaron en Indian Wells y Miami, respectivamente, sin haber conquistado anteriormente un Masters 1000.

Los grandes torneos van a estar "un poco más abiertos en los próximos años" que en los años del 'Big 3' que formaban Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Solo ese último sigue en activo, pero ya con 37 años y sin ganar un título desde su oro olímpico del año pasado en París.

Ruud, que comenzará con el estadounidense Brandon Nakashima (33º) o el español Roberto Bautista (52º), se cruzaría con Draper en unos eventuales cuartos de final.

"Los últimos meses han sido raros. Jannik no ha jugado, yo he jugado muy mal, Carlos (Alcaraz) tampoco... Así que vamos a ver cómo va la temporada (de tierra). Creo que se va a volver a una cierta normalidad, con tres o cuatro jugadores dominando" el circuito, declaró por su parte Zverev.

- Djokovic, ¿centenario? -

Dos veces campeón en Montecarlo, Novak Djokovic (5º del mundo) podría verse en la segunda ronda con el campeón de la edición de 2014, el suizo Stan Wawrinka.

Para que se dé ese atractivo duelo entre ilustres veteranos, Wawrinka (caído al 161º) debe vencer al chileno Alejandro Tabilo (32º).

Exento de disputar la primera ronda y con el récord de títulos en Masters 1000 (40), Novak Djokovic aspira en esta edición de Montecarlo a llevarse el título 100 de su carrera, un logro del que estuvo muy cerca en Miami, antes de que Mensik le sorprendiera en la final.

"Miami me ha traído mucha alegría y buenas sensaciones, dentro y fuera de la pista", explicó 'Nole', muy satisfecho con el "muy buen tenis" que había realizado en Florida.

- La incógnita Alcaraz -

Otro de los grandes nombres esperados en la tierra batida de Mónaco es el español Carlos Alcaraz, número 3 mundial y campeón del pasado Roland Garros.

La estrella española ganó este año el ATP 500 de Róterdam en febrero, pero por lo demás ha tenido una temporada discreta, marcada por la irregularidad, e incluso en su último Masters 1000, en Miami, se despidió a las primeras de cambio.

Alcaraz tiene además trampas en el cuadro que le deparó el sorteo.

Igualmente exento de jugar la primera ronda, en la segunda el joven murciano de 21 años se verá con el italiano Fabio Fognini (99º pero campeón en Montecarlo en 2019) o el argentino Francisco Cerúndolo (23º).

En unos eventuales cuartos de final podría enfrentarse al ruso Andrey Rublev (9º), que fue campeón en Montecarlo en 2023.

Además de Sinner, el otro nombre importante que no participará en esta edición del torneo será el estadounidense Taylor Fritz (4º del mundo), que renunció a última hora, sin precisar los motivos de su baja.

