Montecarlo se queda sin el campeón Tsitsipas en jornada de cuartos llena de sorpresas

Tras la eliminación este viernes del griego Stefanos Tsitsipas (3º ATP), ganador del Masters 1000 de Montecarlo en las dos últimas ediciones, el torneo monegasco estrenará el domingo nuevo campeón después de una jornada de cuartos de final llena de sorpresas.

Tsitsipas, principal aspirante al título una vez eliminado el jueves el número 1 del mundo Novak Djokovic y en ausencia de los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, no tuvo "un buen día, pero es una buena lección", declaró tras caer ante el estadounidense Taylor Fritz (10º), 6-2 y 6-4 en una hora y diez minutos.

"Puedo hacerlo mucho mejor y me siento decepcionado por no haber mostrado mi nivel. Me he sentido desconectado. Mi servicio no ha funcionado en todo el partido y ante rivales como Taylor necesitas este golpe", añadió el tenista griego, que apenas ganó el 62% de los puntos con su primer servicio y el 45% con su segundo (por un 80% y 70% de Fritz).

Fritz, que puso fin a la racha de Tsitsipas de doce victorias consecutivas en la tierra batida monegasca -solo un set perdido-, jugará por un puesto en la final con el ruso Andrey Rublev (6º).

El griego de 24 años había ganado los tres partidos precedentes entre ambos, en pista dura, pero este viernes Fritz sorprendió en una superficie, la tierra batida, en la que a priori no era favorito.

- Fritz a un "nivel muy alto" -

"Mi nivel fue muy alto, jugué muy bien, ganarle aquí me da mucha confianza", señaló el estadounidense de 25 años, ganador de cinco títulos ATP, entre ellos el Masters 1000 de Indian Wells en 2022.

Fritz, que el año pasado fue eliminado en cuartos por el español Alejandro Davidovich, es el primer estadounidense en alcanzar las semifinales en el Principado desde Vince Spadea en 2003.

Tsitsipas no tuvo ninguna opción en el primer set y en el segundo fue recobrando sensaciones, pero llegó demasiado tarde ante un Fritz lanzado a por el triunfo.

En el primer partido del día, el ruso Andrey Rublev puso fin a la trayectoria de la gran sorpresa del torneo, el alemán Jan-Lennard Struff (100º), al derrotarle por 6-1 y 7-6 (7/5).

Es la quinta semifinal en un Masters 1000 en la carrera de Rublev, que buscará la segunda final en Montecarlo tras perder la de 2021 frente a Tsitsipas, que alcanzó después de eliminar en semifinales a Nadal, rey de la tierra batida y ganador en Montecarlo en once ocasiones.

"He sido capaz de mostrar un gran nivel durante todo el partido, salvo momentos en los que empecé a mostrar mis emociones y ser algo negativo. Al final, el partido ha sido dramático, sobre todo en el segundo set, pero he logrado calmarme y jugar un buen 'tiebreak'. Tuve suerte de cerrarlo en dos mangas", admitió Rublev, que sigue buscando un primer título en 2023 después de los cuatro alcanzados el año anterior.

- Rune acaba con Medvedev -

Por la otra parte del cuadro, el joven danés Holger Rune, de 19 años, mostró su versión más sólida para derrotar con gran autoridad, por 6-3 y 6-4, al ruso Daniil Medvedev, ganador en Miami pero 'enemigo declarado' de la tierra batida, que sin embargo había ofrecido un gran nivel hasta ahora en el Principado, eliminando a Alexander Zverev pasadas las once de la noche (locales) el jueves.

"Ha podido tener una influencia, pero hay que reconocer que Holger ha jugado muy bien", admitió Medvedev al ser preguntado por el poco tiempo que había tenido para descansar.

Rune jugará en semifinales con el italiano Jannik Sinner (8º), victorioso ante su compatriota Lorenzo Musetti (21º), que el jueves dio la gran sorpresa eliminando al número 1 mundial Novak Djokovic, por un claro 6-2 y 6-2.

"No es fácil jugar contra Musetti. Sé de su habilidad y de su estilo, especialmente en esta superficie. Sabía que tenía que adelantarme y aprovechar mis ocasiones antes que él", reflexionó Sinner, que a sus 21 años alcanza su tercera final del año en otros tantos torneos Master 1000 (después de Indian Wells y Miami).

