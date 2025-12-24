Montenegro: Murió el exfutbolista alemán Sebastian Hertner

Hertner, capitán del ETSV Hamburg, se encontraba de vacaciones en Savin Kuk, al norte de Montenegro, cuando la telesilla en la que viajaba se desconectó repentinamente, causándole la muerte.

"Con gran tristeza anunciamos que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente entristecidos.

Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos.

Descansa en paz, Sebastian", escribió en redes sociales el ETSV Hamburg, que compite en la quinta división de Alemania.

Según los primeros informes, la telesilla se desconectó del cable que lo sujetaba, impactando contra la parte trasera del mismo y provocando la caída del jugador desde una altura aproximada de 70 metros, tras lo cual Hertner falleció en el acto.

Su esposa, testigo y también víctima del incidente, estaba a su lado.

Los rescatistas la alcanzaron horas después y la encontraron en estado de shock tras sufrir una fractura en una pierna.

La planta fue clausurada inmediatamente y las autoridades judiciales montenegrinas iniciaron una investigación para determinar responsabilidades. (ANSA).