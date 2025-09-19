Montero afea al PP "rasgarse las vestiduras" por pulseras de maltratadores cuando "no cree en derechos de la mujer"

CÓRDOBA, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recriminado este viernes a los dirigentes del Partido Popular su reacción a los problemas conocidos con las pulseras de los maltratadores tras el cambio de la empresa adjudicataria de ese servicio. Ha considerado "muy llamativo" que el PP "se rasgue las vestiduras" cuando es un partido que "vota en contra de las leyes de las mujeres", convencida de que "la derecha no ha querido ni creído impulsar los derechos de las mujeres".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, donde ha visitado una planta asfáltica para el arreglo del firme de la A-4, Montero ha considerado que las críticas expresadas por los dirigentes del PP son un ejemplo de "hipocresía" para "magnificar las cuestiones técnicas".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha sostenido que "la ministra de Igualdad ha explicado perfectamente esta cuestión", de la que ha remarcado que se trata de "una cuestión técnica que hemos conocido ahora", para indicar que el problema con la información suministrada por las pulseras tras el cambio de adjudicatario es "de enero de 2024" y argumentar que fue "un error técnico", que ha concretado en un retraso en "la remisión de datos de una compañía a otra".

"Esto ocurre algunas veces cuando se cambia de proveedor y por tanto no queremos nunca una dependencia tecnológica de un único proveedor, porque eso no es bueno para los ciudadanos", ha seguido explicando la vicepresidenta y ministra, quien ha defendido que ese hándicap "se corrigió y hoy está funcionando perfectamente".

Ha argumentado que ese problema con la información suministrada por las pulseras surge "a raíz de un informe" y que "ya la situación se había superado por el Ministerio de Igualdad que había corregido todo aquello que no funcionaba".

En el relato de las incoherencias que ha imputado al Partido Popular, María Jesús Montero ha señalado que "vota en contra de todas las medidas contra la violencia, que es la falta de igualdad, para no avance en nuestro país", a lo que ha sumado que "está vendiendo los derechos de las mujeres en los gobiernos que pactan con la ultraderecha", donde ha incluido iniciativas como "quitar puntos de atención a las mujeres o retirando ayudas a las subvenciones a los colectivos que se encargan de las mujeres maltratadas".