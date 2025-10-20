Montero asegura que "ninguna CC. AA. va a perder recursos" con la financiación singular

BARCELONA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que "ninguna comunidad autónoma va a perder recursos" con el nuevo modelo de financiación singular para Catalunya que el Gobierno y la Generalitat pactaron.

En una atención a los medios antes del foro 'World in Progress' en Barcelona, ha asegurado que están "trabajando mucho para cumplir con las diferentes premisas" que hay encima de la mesa, y ha citado los acuerdos suscritos con el Govern y el principio de solidaridad.

"Uno es lo que se firmó en la reunión bilateral con la Generalitat de Catalunya, pero igualmente el compromiso del presidente de que ninguna comunidad autónoma va a perder recursos y, por otra parte, se va a garantizar la solidaridad en todo el territorio. En esto estamos trabajando", ha sostenido.

PRESUPUESTOS DE 2026 En relación con el proyecto de Presupuestos para 2026, ha afirmado que están cerrando tanto los últimos flecos del trabajo interno de los ministerios así como "las primeras aproximaciones con los grupos".

Espera llevar la senda y el techo de gasto "muy pronto" al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que posteriormente se someta al Congreso, primer paso para presentar a posteriori el proyecto de Presupuestos.

Ha dicho que no le preocupa "en absoluto" que el PP pretenda llevar al Gobierno al Tribunal Constitucional en caso de no presentar las cuentas ante las Cortes.

Sobre la relación con Junts, ha confiado en poder alcanzar un acuerdo para las cuentas, y ha expresado: "Ustedes conocen que nuestra relación con Junts hay veces que está más fluida, hay otras veces que necesita de mayor diálogo y estamos en el mayor diálogo", ha zanjado.