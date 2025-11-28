Montero avisa a Ábalos que ni el Gobierno ni el PSOE se van a dejar chantajear con sus mentiras para defenderse

LEBRIJA (SEVILLA), 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha avisado este viernes al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos de que ni el Gobierno ni el PSOE "se va a dejar chantajear por nadie", ni por "mentiras o bulos" que el exdirigente socialista pueda difundir dentro de una "actitud de defensa" para eludir la cárcel en la que este pasado jueves ingresó de forma provisional.

En una atención a medios en Lebrija (Sevilla) antes de presidir la entrega de los Reconocimientos Menina Andalucía 2025, María Jesús Montero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre distintas declaraciones realizadas en las últimas horas por José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo acordó este jueves enviar a prisión provisional sin fianza, al igual que a quien fuera su asesor Koldo García, por el riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas, de hasta 30.000 años de cárcel.

María Jesús Montero ha enmarcado las declaraciones de Ábalos en una "actitud de defensa", y en todo caso ha advertido de que el exministro "sabe perfectamente" que ni el PSOE ni el Gobierno de Pedro Sánchez "jamás se va a dejar chantajear por nadie".

Además, ha reivindicado el comportamiento que ha mantenido el PSOE "desde el minuto cero" frente a Ábalos una vez que "conoció este caso" de presunta corrupción que afecta a quien fuera 'número tres' de la dirección federal, a quien desde el partido se le "pidió responsabilidad y el acta" de diputado, además de que se le "expulsó" de la formación, ha subrayado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))