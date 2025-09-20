Montero critica los "malabares dialécticos" de Moreno para no reconocer que en Gaza hay un "genocidio"

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este sábado los "malabares dialécticos" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), para no reconocer que en Gaza se está produciendo un "genocidio" por parte de Israel. Durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano del partido entre congresos, celebrado en San Juan del Puerto (Huelva), Montero ha señalado que en este mismo instante, a miles de kilómetros, el gobierno de Israel "está ejecutando una ofensiva militar de una crueldad insoportable contra la población civil palestina".

"Gaza se ha convertido en el epicentro del sufrimiento humano y, por eso, el PSOE de Andalucía no puede callar, no se va a callar", ha dicho Montero, quien ha querido dejar claro que Israel está cometiendo en Gaza una "campaña de destrucción masiva, desproporcionada y deliberada contra una población indefensa".

"Se trata de una masacre genocida", ha sentenciado Montero, apuntando que hace unos días, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Territorios Palestinos ocupados ha confirmado que Israel ha cometido "acto genocida contra la población de Gaza". Ha indicado que, mientras que este sufrimiento continúa, aquí en Andalucía, "a imitación de lo que está ocurriendo en España, algunos hacen malabares dialécticos para no pronunciar una palabra prohibida que la mayoría de los andaluces asumimos sin dudarlo".

"Genocidio. Señor Moreno Bonilla, repita con nosotros, se trata de un genocidio", ha pedido al presidente de la Junta, y ha criticado que hay quienes están dedicando más tiempo a cuestionar si la protesta ciudadana está justificada o no está justificada, que "a condenar el asesinato de miles de niños por hambre o sencillamente por la violencia". Ha señalado que, para el PSOE de Andalucía, no hay una causa más justa que exigir el fin del genocidio.

"No se puede estar equidistante entre quienes violan los derechos humanos, quienes los sufren, y entre aquellos que provocan el dolor y aquellos que están en este momento en una sensación claramente de indefensión; ese equilibrio que quieren mantener algunos no es neutralidad", ha expuesto Montero, quien ha añadido que quienes "hacen ese tipo de ejercicio simplemente son indecentes".

"No vamos a permitir que no se condene, como digo, una barbarie que está ocurriendo a escasos kilómetros de nuestro país", ha sentenciado la dirigente del PSOE-A, que ha planteado que después de casi 20.000 menores fallecidos, "cuántos más tienen que morir por las bombas, por la hambruna y por el terror para que Moreno Bonilla se deje de equilibrismo y se posicione con el sentir mayoritario del pueblo andaluz que condena la barbarie en Gaza".

En su opinión, "se aleja de la realidad un presidente de la Junta que no demuestra humildad frente a la masacre" y se ha mostrado convencida de que los andaluces respaldan "la posición de un presidente del Gobierno de España", Pedro Sánchez, "valiente siempre, que ejerce un liderazgo coherente, que defiende con firmeza la legalidad, la seguridad internacional y los derechos humanos".

"El pueblo andaluz comparte este compromiso que está situando a nuestro país como referente internacional de humanidad, de legalidad y de paz", ha señalado Montero, quien ha destacado que mañana, por ejemplo, Portugal va a reconocer el estado palestino.

"Si España se mueve, Europa se mueve; marcamos la pauta a nivel internacional", ha indicado Montero.

El Comité Director ha aprobado una resolución bajo el título 'Con el pueblo palestino y contra el genocidio del gobierno de Israel en Gaza', en la que se insta a Moreno a "una condena clara y rotunda, sin equidistancia, de la masacre genocida que se está produciendo en la franja de Gaza y que se sitúe al lado del sentir mayoritario del pueblo andaluz".

El PSOE-A visibilizará "el apoyo al pueblo palestino y la condena firme al genocidio que está perpetrando el gobierno de Israel en Gaza", con la puesta en marcha de iniciativas en las casas del pueblo, que se abrirán como espacios de "denuncia, memoria y solidaridad, para que Andalucía entera alce la voz frente al dolor de los inocentes".

Reconoce "con orgullo las movilizaciones y expresiones de solidaridad de la sociedad civil que, con valentía y determinación, están denunciando el horror en Gaza y demostrando que la conciencia y la dignidad de los pueblos no se rinden ante el silencio ni ante la indiferencia".

Se exige al Gobierno de Israel "el alto el fuego inmediato y permanente", y se reclama el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina.

Asimismo, con la resolución, el PSOE-A expresa "apoyo incondicional a la liberación de todos los rehenes" y muestra "solidaridad con la sociedad civil democrática israelí que se manifiesta en contra de las acciones de su gobierno en Gaza".

El PSOE-A condena "enérgicamente todos los actos terroristas perpetrados por Hamás, incluidos los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel"; respalda la posición del Gobierno de España en defensa de la paz, la solución de dos estados y el respeto al derecho internacional humanitario, reconociendo a Palestina como estado, y apoyar las medidas y acciones puestas en marcha por el Gobierno central, "que constituyen un paquete pionero de acciones para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus responsables y apoyar a la población palestina y que sitúan a nuestro país como referente internacional de humanidad, legalidad y paz".