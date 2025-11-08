Montero desea "pronta recuperación" al agente herido en Isla Mayor, que sigue muy grave pero "estabilizado"

VILLANUEVA DE CÓRDOBA, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha deseado este sábado una "pronta recuperación" del agente de la Policía Nacional que ha resultado herido de gravedad en un tiroteo registrado en la localidad sevillana de Isla Mayor durante un dispositivo contra el narcotráfico, que ya está "estabilizado", y ha defendido el "refuerzo" de medios realizado por el Ministerio del Interior contra esta actividad ilícita en Andalucía.

A preguntas de los periodistas tras una visita a la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, Montero ha explicado que ha sido informada de este suceso por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y ha agradecido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "el trabajo diario, cotidiano y muchas veces anónimo, que realizan poniendo en riesgo su propia vida para perseguir delitos tan graves para la salud pública como el narcotráfico".

Acto seguido la vicepresidenta primera ha subrayado que "en España el Ministerio del Interior está empeñado poniendo los medios necesarios para poder detener a las mafias que puedan operar en determinadas partes de nuestro país" y ha querido "agradecer siempre a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad que pongan en riesgo su propia vida para defender la vida de otros".

Sobre el agente herido en el tiroteo de Isla Mayor, que tuvo que ser trasladado a un hospital para ser sometido a una operación de urgencia, Montero ha señalado que ya está "estabilizado" pero sigue "todavía en un estado muy grave" y le ha deseado "una pronta recuperación y que todo vaya bien".