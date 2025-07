Montero dice que PSOE se crecerá en "la adversidad" y pide defender "por tierra, mar y aire a Sánchez ante ataque de PP"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida este sábado de que el Partido Socialista se va a crecer en la "adversidad", con lo que ha considerado que no se puede perder "un solo minuto en lamernos las heridas, sino que tenemos que salir con fuerza, más comprometidos que nunca y reforzar el compromiso con la ciudadanía", al tiempo que ha demandado a la militancia defender "por tierra, más y aire" al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, frente a los "ataques" del PP. En un acto público en Jerez de la Frontera (Cádiz) para presentar su candidatura a la Junta de Andalucía de cara a las elecciones autonómicas que tocan en junio de 2026, Montero ha hecho referencia a los "días complicados" que se han vivido en el partido por todo lo acontecido con el 'caso Koldo' y con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. "Cuando llegan las tormentas y vienen olas, intentamos prevenirlas, pero a veces no las podemos evitar y lo fundamental es saber que este partido actúa con contundencia, actúa rápidamente, pide responsabilidades políticas, exige las entregas de los cargos públicos y expulsa o da de baja del partido a aquellos que no son compatibles con los valores que representamos los hombres y mujeres socialistas", ha sentenciado. "Pero el espíritu de esta organización, de la que nos sentimos tan orgullosos, siempre tiene que ser un espíritu de superación, de combate, de no agachar la cabeza, de intentar mejorar y de levantarnos cada vez que nos caemos", ha añadido Montero, convencida de que no se puede perder "un solo minuto en lamernos las heridas, sino que tenemos que salir con fuerza, más comprometidos que nunca y reforzar el compromiso con la ciudadanía". "A nosotros nos repugna más que a nadie la corrupción y aquellos comentarios y comportamientos que se alejan de la ejemplaridad que los hombres y mujeres de nuestro partido se tienen que autoexigir", ha apuntado Montero, quien ha indicado que los militantes del PSOE "son mucho más exigentes con los comportamientos ejemplares" que los de otras fuerzas políticas. Ha expresado la "repugnancia" que sienten los militantes socialistas por ver a algunos compañeros utilizar "sus influencias para lucrarse o hablando de las mujeres como si fuéramos mercancía": "Nos dolemos, sufrimos y nos avergonzamos cuando escuchamos o salen a la luz algunos audios y algunos comportamientos con los que no nos identificamos". "Y hemos tomado nota, efectivamente, hemos pedido perdón y hemos intentado poner en marcha nuevas medidas que nos permitan acorralar a aquellos que buscan el interés personal, y a aquellas empresas que corrompen a los que tienen influencia o tienen responsabilidades para intentar ganar dinero o para intentar lucrarse en una sociedad", ha añadido. En cuanto al PP, ha denunciado que persigue "destruir" a Pedro Sánchez mediante "mentiras" y "noticias falsas". "La oposición del Partido Popular es acoso derribo, cosificación del presidente, de su humanización y de su figura, para que aquí todo quepa y todo valga, desde espiar, cuando ni siquiera era presidente, a su familia; para fabricar noticias falsas, como hemos conocido estos días, con si las saunas para arriba y las aunas para abajo, y para intentar incriminar a su entorno familiar provocándole daño personal", ha indicado. Ha señalado que ya "no estamos hablando de proyectos, sino que estamos hablando justamente de destruir a la persona que encabeza y simboliza el proyecto socialista", al que el PP llama "sanchismo", "para intentar contraponerlo a lo que significa el socialismo e intentar por esa vía que se produzca una desafección y un desapego de los votantes socialistas". "Y le quiero decir al Partido Popular que mal van, que cuanto más atacan a Pedro Sánchez, que cuanto más vemos como de forma despiadada es objeto de todas sus mentiras, de sus ataques y de sus agresiones, cada hombre y cada mujer socialista, más ganas tenemos de defender por tierra, por mar y por aire a quien encabeza nuestro proyecto, a nuestro secretario general", ha sentenciado. "Estamos contigo en Andalucía para defenderte contra viento y marea", ha trasladado Montero a Sánchez. En referencia al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado qué "manera de perder los papeles" durante su intervención el pasado miércoles en el debate sobre corrupción celebrado en el Congreso de los Diputados, evidenciando que cuando uno no "tiene un argumento, intenta el ataque directo a la persona". Frente a los que se planteaban en estos días que si las "convocatorias electorales o que si las mociones de confianza", ha querido dejar claro que el PSOE "no va a entregar nunca el Gobierno a la derecha que viene con recortes y que tiene una agenda de contrarreforma que no quiere contar". Ha advertido a la militancia socialista de que sólo es posible la "victoria desde la unidad y el compromiso colectivo que se sustenta en el personal que cada uno tenemos cada día". Feminista María Jesús Montero también ha querido expresar el "dolor" que han sentido las mujeres socialistas por esos de José Luis Ábalos y Koldo García en los que se "abordaban las relaciones con las mujeres en una forma de explotación" que es la prostitución. "La prostitución es una manera de explotar a las mujeres, de denigrarlas y de cosificarlas", según Montero, quien ha indicado que el Gobierno llevará en septiembre al Congreso de los Diputados y "las veces que haga falta", el proyecto de ley de abolición de la prostitución. "Somos un partido abolicionista y lo vamos a hacer", ha sentenciado. Ha expresado además que se siente "extraordinariamente orgullosa" de que los hombres de su partido, cuando se planteó que aquel compañero que usara la prostitución sería inmediatamente expulsado del partido, "hubo unanimidad entre los compañeros varones de esta familia para condenar sin paliativos la prostitución". Montero ha destacado que es la primera vez que una organización política incorpora "dentro de su código ético comportamientos individuales que resultan incompatibles con la militancia en el PSOE", con el objetivo de "proteger a las mujeres" y "condenar el uso de la prostitución, que es la principal explotación que tiene nuestra sociedad en relación con las mujeres". "Solo se puede ser socialista si se es feminista", ha indicado la secretaria general del PSOE-A, apuntando que van a "defender los derechos de las mujeres frente a la derecha y la extrema derecha, tanto monta, monta tanto, que las usa como moneda de cambio para gobernar".